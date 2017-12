Guarido se plantea tomar medidas en el conflicto con el interventor

El equipo de Gobierno no ha descartado ninguna posibilidad respecto a la polémica en la que se ha visto envuelto a raíz de la denuncia del interventor municipal contra Francisco Guarido, Miguel Ángel Viñas y el secretario del Ayuntamiento de Zamora por "delitos contra la integridad moral y coacciones". De hecho, el alcalde ha dejado abiertas todas las puertas: desde el "estudio" de medidas contra el funcionario hasta una hipotética reversión a la casilla inicial. Extremo este último, sin embargo, que resulta el más poco probable a día de hoy. Lo que sí ha dejado claro Guarido es que no quiere convertir esta guerra en un circo mediático. Por eso, Alcaldía rechaza volver a hablar hasta que existan novedades sustanciales en el conflicto. Lo hace para "evitar que el asunto se dirima en los medios de comunicación".

Por primera vez, Francisco Guarido ha hablado largo y tendido sobre el conflicto existente entre el equipo de Gobierno y el interventor municipal. Y lo ha hecho esperando que sea la última. "Nos hemos enterado de que existe una denuncia en contra del alcalde, del teniente de alcalde y del secretario municipal a través de los medios de comunicación, porque el Juzgado aún no nos ha notificado", apunta. "Una denuncia interpuesta por el interventor en la que alega ataques contra su integridad moral, lo que viene siendo un acoso laboral. Y no es la primera vez que se expresa en estos términos", señala. "El interventor de este Ayuntamiento denunció en el pasado al secretario y la causa se archivó. También denunció al concejal de Comercio y se volvió a archivar. Conservamos escritos de 2014, cuando gobernaba Rosa Valdeón, en los que ya hablaba de acoso laboral sufrido desde hacía años. Y cuando trabajó en La Bañeza denunció a toda la Corporación también por ese acoso laboral", explica el regidor.

Un cúmulo de denuncias que, para Francisco Guarido, no es casual. "Todo lo que ha denunciado se ha archivado y es una situación prolongada en el tiempo, repetitiva y constante. Ha ocurrido con este equipo de Gobierno, con los anteriores, en este ayuntamiento y en otros ayuntamientos. Por lo tanto, quizás los que nos podamos sentir vejados y humillados somos los gobernantes y los compañeros del funcionario que dice estar acosado", manifiesta.

El futuro

El alcalde ha abierto las posibilidades de futuro. "A día de hoy no hay ningún camino cerrado, pero la situación es la que es. Existe una propuesta del interventor y un decreto que es válido. Nunca he dicho que vayamos a tomar medidas contra el interventor, pero sí digo que se estudiará y no voy a volver a decir nada más al respecto", explica el alcalde.

La portavoz del PP, Clara San Damián, le pidió ayer al alcalde tras la Junta de Portavoces "diálogo y mano izquierda" para solucionar el problema "lo antes posible".