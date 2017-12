La ONCE reparte 500.000 euros en Zamora

El Gordo se adelanta en Zamora. La ONCE ha repartido 500.000 euros en Zamora correspondientes a veinte cuponazos premiados con 25.000 euros cada uno en el sorteo de ayer viernes 15 de diciembre. El número agraciado ha sido el 31.420 de la serie 084 y ha sido repartido por el trabajador Víctor Sutil, quien ha despachado los veinte cupones premiados tanto en su caseta de la calle Santa Clara 33 como en los bares del centro de la ciudad y el Mercado de Abastos.

En declaraciones a este diario, el trabajador se muestra entusiasmado con el premio asegurando que no ha podido pegar ojo en toda la noche debido a la ilusión: "Estoy supercontento, superemocionado, anoche no he dormido de toda la emoción", reconoce. Varios de los agraciados ya han contactado con él para agradecerle este regalo de Navidad adelantado. "Estoy muy contento de hacer tan feliz a la gente en estas fechas tan señaladas, es inolvidable", admite.