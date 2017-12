Los jueces comienzan a eximir al Consistorio de las caídas con lesiones en la vía pública

Las resoluciones por caídas en vía pública están cambiando poco a poco de patrón. Hasta el momento, cuando una denuncia por lesiones después de un incidente de este tipo llegaba al Juzgado, rara vez los magistrados quitaban la razón al ciudadano y por consiguiente casi siempre hacían pagar al Ayuntamiento de Zamora. Ahora, esa tendencia parece estar virando y tiene que ser perfectamente demostrable que la culpa realmente sea del Consistorio para lograr una indemnización. En este momento más que nunca, los ciudadanos han de tener los pies en la tierra y la mirada en el suelo, puesto que si uno no ve que existe un obstáculo en la acera, probablemente no tenga opción a contraprestación alguna.

El Ayuntamiento de Zamora acaba de prorrogar por un año más el seguro de responsabilidad patrimonial para caídas peatonales o incidentes en la vía pública, de manera que las arcas municipales se curan en salud si la indemnización supone un coste más alto de 350 euros, cifra a partir de la que paga el seguro. No obstante, asegura Francisco Guarido, últimamente las cosas han cambiado. "Antes la culpa la tenía siempre el Ayuntamiento y ahora no. No siempre", explica. "Lo que dicen los jueces es que los peatones también tenen que fijarse. Y si se cayeron en un obstáculo pequeño en una acera de cuatro metros, o pisaron un alcorque, a lo mejor podían haberlo evitado", comenta el alcalde. Una circunstancia que obliga, más que nunca, a mirar por dónde uno va.