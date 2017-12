El interventor carga contra el secretario: "Dice que las leyes no hay que citarlas"

El interventor del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López, cuyas funciones accedió a que se le redujeran mediante acuerdo con el equipo de Gobierno IU-PSOE, arremetió en la conferencia impartida en Cartagena sobre la nulidad del contrato del agua contra el secretario municipal, de quien llega a decir "parece que estudió Derecho antes de que se aprobaran las leyes".

Con tales expresiones le reprocha su laxitud a la hora de elaborar informes, en concreto para evitar la nulidad de contratos a empresas adjudicatarias con el argumento de que "si declaramos la nulidad, tenemos que indemnizar", parafraseó López al alto funcionario.

No contento con cargar contra el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, a quien ha acusado de utilizar sus informes para hacer oposición en el Ayuntamiento antes de ser alcalde y ahora de recriminarle que "no colaboras", Francisco Javier López lanza una mordaz crítica contra el otro alto funcionario de la institución local, del que llega a decir que parece que "tiene la teoría de que las leyes no hay que citarlas, hay que citar los principios generales del Derecho" e indicar que "a lo mejor yo estudié Derecho en otro universo, en otra Facultad, no es verdad, estudió en la misma que yo, pero unos años antes, antes de la Constitución y esas chuminadas". En su charla-coloquio, invitado por Asociación de Servicios Públicos de Cartagena, para hablar de la nulidad de los contratos en la Administración local, no dudó en hacer chanzas con lo que para él son estrategias ilegales para dar continuidad a contrato que deberían declararse nulos. "En Zamora lo tenemos más divertido incluso" que en Cartagena, dice en el vídeo que se ha hecho público en YouTube, e indica que "en el lenguaje administrativo, el contrato de Aquagest (empresa figurada, dice) se llama el contrato nulo, pero vigente, y así aparece mencionado". En este punto del discurso vuelve a darle fuerte a su compañero al manifestar que "aquí aparece un secretario de Ayuntamiento que dice "ya, pero si declaramos la nulidad tenemos que indemnizar", entonces dice no". El interventor afirma que la viceinterventora fue cómplice para que se le restringieran las competencias, "ha colaborado en toda la operación", y no deja libres de culpa a los políticos, al indicar que si todo lo anterior "lo combinas con un concejal, que fue el que negoció este contrato y en un Pleno dice públicamente, está grabado, en la web, "sí, esto yo lo hice porque consideré que era bueno para el Ayuntamiento, era joven y entusiasta, hoy no lo haría porque no pondría en juego mi patrimonio y mi libertad, lo que hicimos fue vender un contrato", incluso menciona que "he oído hablar de viajes de concejales, pero sin pruebas", supuestamente en referencia a la adjudicación de serivicios.