Heladas y niebla se atenúan

La mínima de 3,6 grados bajo cero a las ocho y veinte de la mañana la máxima de 0,7 grados negativos a las cuatro menos diez de la tarde. La jornada de ayer se movió entre ambos heladores parámetros, que unidos a la niebla, dejaron completamente cubierto de blanco todo lo que se encontraba a la intemperie, desde automóviles o tejados hasta todo tipo de vegetación.

Una estampa, en fin, de postal navideña que tampoco generó demasiados problemas aunque obligó a circular con precaución, tanto automóviles como peatones, por la ciudad. El hecho de que fuera jornada festiva, y por tanto con menor actividad laboral, facilitó que la jornada de niebla y cencellada resultara igual de heladora pero más agradable.

Sal

Es también habitual que los días en los que se prevén heladas los operarios municipales se encarguen de arrojar fundentes, sal, en las vías principales de la ciudad y lugares de paso concurrido con el fin de evitar la formación de placas de hielo que pueden ser peligrosas para el tráfico rodado y el paseo de los viandantes.

Eso si lo que nevó debió ser la niebla que se precipitó, congelada, al suelo, ya que el observatorio de Zamora no registró ni un litro de lluvia, tampoco en forma de nieve.

El frío invernal no nos abandona, pero parece que se atenúa un tanto, según indican las previsiones. Estos días de atrás la tónica ha sido siempre similar, con mínimas en las que han aparecido las heladas (4,4 bajo cero los días 2 y 3, por ejemplo), y una tarde algo más templada, entre los siete y ocho grados, porque el sol, salvo ayer, casi siempre lograba disipar la niebla. Pues bien, en las próximas jornadas la cosa puede mejorar un poco y las mínimas no se contarán por heladas. No hoy, cuando los vaticinios anuncian mínimas de cuatro bajo cero en la capital, pero si en las jornadas siguientes, cuando el cielo se nubla y puede aparecer incluso la lluvia (el viernes por la tarde y el sábado por la mañana con suerte podría caer algo, mientras el domingo parece más probable).

Sobre cero

Así, para hoy se esperan mínimas de cuatro bajo cero y máximas de 13 (si se va la niebla, como apuntan las previsiones). Y a partir del viernes las mínimas serán de tres grados ese día, uno bajo cero el sábado, cinco sobre cero el domingo y tres el lunes y el martes. Las máximas no subirán mucho, pero llegarán a los 13 grados hoy y mañana, se quedan con ocho el sábado y vuelven a subir a 13 en las jornadas posteriores.

Con este pronóstico lo más parecido a una nevada fue lo que apareció en la jornada de ayer, ya que no se atisba en los próximos días ninguna precipitación que pueda dejar copos, al menos en la meseta.