El Black Friday y la escasez de billetes de tren lastran la ocupación en el puente

Los hoteles de Zamora capital estarán entre el ochenta y el noventa por ciento de ocupación durante el puente que hoy empieza. Así lo estiman desde la Asociación Zamorana de Hosteleros, Azehos. Son datos buenos, reconocen desde el colectivo hostelero, pero no alcanzan las cotas que se preveían hace semanas, cuando los hosteleros confiaban en llegar al lleno absoluto. Finalmente no será así, aunque las reservas de última hora -sobre todo para las noches del viernes y el sábado- podrían hacer aumentar en algo este porcentaje.

Las causas de que finalmente no se alcance el lleno son, a juicio del presidente de Azehos -Óscar Somoza- principalmente dos. Primero, la problemática que Zamora tiene en lo relativo a los billetes de la alta velocidad ferroviaria. Los viajes entre Madrid y Zamora son, salvo que se reserve el billete con muchísima antelación, "más caros de lo que deberían", apunta Somoza. Además, el cupo de billetes que Renfe reserva para Zamora es más bien escaso y, apuntan desde Azehos, debería aumentar. Esta combinación "lastra" el número de turistas que visitan la capital en fechas señaladas, tales como el puente que hoy comienza.

El sector confía en que esta situación cambie en los próximos meses o años, cuando la línea hasta Galicia esté a pleno funcionamiento. "Consideramos que Renfe debe ofrecer los billetes atendiendo a criterios sociales y no solo a asuntos económicos", añade Somoza.

La segunda causa fundamental de que no se alcance el lleno en la ciudad hay que buscarla, indican desde Azehos, en el incremento del gasto que ha traído aparejado el "Black Friday y el Ciber Monday", fechas que "prácticamente no existían hasta hace unos años" pero que "han provocado que ahora muchos consumidores adelanten las compras de Navidad para conseguir mejores precios, lo que les deja menos efectivo para gastar en viajes durante este puente". La cercanía de la Navidad es otro factor a analizar, pero su influencia no es tan importante a juicio de los hosteleros zamoranos.

En Toro es donde se prevé una mayor ocupación durante estos días, con casi un cien por cien para las cuatro noches que dura el puente. En Sanabria, según Somoza, la situación es más floja -un 50% ocupado a día de hoy- y en el conjunto de la provincia los datos hablan de un 60% aproximadamente.