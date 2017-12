El paro sube en noviembre, pero lo hace a un ritmo cuatro veces inferior al de 2016

Noviembre se ha confirmado como lo que es, un muy mal mes para el empleo. Las listas del ECYL contaban a finales del mes pasado con 160 personas más que treinta días antes, un dato que eleva la cifra total hasta los 13.230 desempleados "oficiales". Se trata de un incremento del 1,22%, algo por encima de la media de la comunidad autónoma. Los datos interanuales son significativamente mejores, pues 1.253 personas han abandonado las listas del ECYL en los últimos doce meses. Sin embargo, la realidad es que algunas de estas personas no han encontrado empleo y ya no aparecen en las estadísticas o bien porque se hayan establecido en otra provincia o porque no se han dado de alta como demandantes. Con todo, el mes que ha terminado ha sido mejor que el noviembre de 2016, cuando engrosaron las listas del paro más de cuatrocientos zamoranos.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre van en la misma línea que los del paro, pero puntualizan la realidad -y lo hacen para mostrar un escenario algo peor-. El Instituto Nacional de la Seguridad Social indica que hay 57.581 personas dadas de alta como trabajadores en activo. Son 293 menos que a finales del mes de octubre. En términos interanuales queda de manifiesto que la situación mejora, pero no tanto como muestran los datos del ECYL. Las listas de cotizantes han aumentado en 748 personas, una cifra que está lejos de las 1.253 personas que muestran las estadísticas del Servicio Público de Empleo.

Un análisis por sectores muestra que son los negocios relacionados con hostelería y comercio los que más personal han enviado a las listas del ECYL. Noviembre es un mal mes para el consumo y es previsible que la situación mejore en diciembre, con la campaña de Navidad y el aumento del consumo que se experimenta durante estas fechas. Agricultura, industria y construcción experimentan leves variaciones -los dos primeros al alta y el otro a la baja- pero no son realmente significativas en comparación con las 181 personas que el sector servicios ha enviado a las listas del paro.

Ya en términos regionales, el paro subió en Castilla y León en 1.943 personas en el mes de noviembre, lo que supone un 1,2% más respecto a septiembre y deja la cifra total de desempleados en 163.586 personas. En el último año, el paro bajó en la comunidad en 16.708 personas, un 9,25%.

Asimismo, el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha subido en noviembre en 7.255 personas en relación con el mes anterior. El pasado año, en noviembre de 2016, aumentó en 24.841 personas. En los últimos ocho años en este mismo mes había crecido por término medio en más de 25.000 personas (24.919). De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.474.281 y se mantiene así en su nivel más bajo de los últimos ocho años. En términos desestacionalizados el paro bajó en 22.744 personas.

En los 12 últimos meses, el paro se redujo en 315.542 personas, lo que sitúa el ritmo de reducción interanual del paro registrado en el 8,33%. En concreto, cayó en 34.164 sólo entre los jóvenes menores de 25 años.