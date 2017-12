La Fiscalía decide hoy si mantiene los 10 años de prisión para el imputado

La fiscal decidirá hoy, en la última jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, si mantiene los 10 años de prisión para el dueño de un establecimiento de terapias de salud de la provincia acusado de abusar sexualmente de dos mujeres cuando les practicaba el "Masaje de la Diosa", un masaje de autor, según manifestó el imputado, de iniciales A.A., durante su declaración para "desbloquear emociones", traumas del pasado y liberar al cliente, tras hacerle la carta astral o "Mapa de diseño humano".

El imputado admitió en su declaración ante los magistrados haber realizado "tocamientos ligeros en la zona genital" como parte del masaje, si bien negó que hubiera introducido sus dedos en la vagina de una de las denunciantes y también el pene a la otra presunta víctima. La acusación particular exige la misma pena que el Ministerio Fiscal, 10 años de cárcel, así como la indemnización por daños morales de 5.000 euros para cada una de las denunciantes.

La abogada de la defensa solicita la absolución al negar que las dos presuntas víctimas desconocieran los detalles sobre la manipulación corporal a la que se iban a someter y niega que el acusado pusiera fin al masaje con los abusos sexuales descritos por las dos mujeres que su cliente relaciona con los recuerdos de los traumas infantiles o del pasado.

Ese fue el caso de una de las denunciantes, que había sufrido una agresión sexual cuando era niña, con ocho años, episodio que "salió a la luz", afirma el director del centro y masajista durante el masaje "sosegado, muy calmado, tranquilo", en el transcurso del cual "el masajista que se quita de en medio, deja que intervenga su cuerpo", que las dos denunciantes describieron que había restregado con sus cuerpos hasta llegar al contacto sexual no consentido que el procesado ha negado, "no es verdad que haya sexo".

Los magistrados escucharán hoy el testimonio de las primeras personas a las que las mujeres confesaron que el dueño del spa en el que estaban asistiendo a un curso de Rebirthing, organizado por la Escuela de Veranos Leonar Orr de Barcelona, una de ellas la organizadora del curso; el otro, un alumno que era trabajador social, quien proporcionó "un apoyo importante" a una de las víctimas, según declaró la mujer.

Fue, precisamente este último quien le dijo que necesitaba ayuda para poder superar la traumática experiencia.

La organizadora del curso, con quien hablaron las dos presuntas víctimas, mantuvo una conversación con el responsable del establecimiento en la que le manifestó que dos personas habían contado que había abusado sexualmente de ellas, en concreto que le dijo que "no me parece ético ni profesional", a lo que A.A. contestó negando los hechos, "le dije que de ninguna manera" había ocurrido lo que ellas relataban. "Yo no hago nada a lo que se opongan" las clientas, llegó a decir durante su declaración en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia.

Una de las presuntas víctimas contó "la penetración que sufrió con los dedos" del dueño del negocio a la responsable del curso, "estaba en shock absoluto, muy nerviosa, llorando frotándose", explicó la compañera de habitación de las dos denunciantes durante su testificación ante los magistrados de la Audiencia. Las dos mujeres "estaban mal", aunque la otra aparentemente estaba más entera, "después me contó que en situaciones de mucha ansiedad se ponía una máscara, por eso no parecía tan afectada", concluyó la testigo al ser interrogada el miércoles.

La organizadora podrá aclarar en su declaración de esta mañana si "había ocurrido algo parecido hacía dos años" en el establecimiento, como manifestó que le había comentado una de las denunciantes en su comparecencia del miércoles. El acusado indicó durante la vista oral que, cuando conoció el malestar de las dos denunciantes, se había de inmediato puesto a disposición de dos mujeres y de la propia organización para lo que necesitaran. El imputado declaró en la primera sesión del juicio que la responsable del curso "tenía miedo" de que el caso denunciado por las dos alumnas "salpicara a su organización".