El dueño del local con spa de Zamora acusado de abusos niega las penetraciones

El director del establecimiento de terapias de salud alternativas, de iniciales, A.A., niega haber penetrado a dos de sus clientes con los dedos y el pene, respectivamente, aunque admite que el "Masaje de la Diosa", que se prolonga durante una hora y media o dos porque es "muy calmado y sosegado", incluye tocamientos ligeros en todo el cuerpo, incluidos los genitales, pero nunca con actitud ni contenido sexual.

El procesado describió un "complejo ritual de sabiduría ancestral", en el que se repiten mantras, describió el imputado en dos delitos de abuso sexual a sendas clientas, "manipulando el cuerpo del paciente, empleando el del masajista", manipulación durante la cual el acusado admite que, "a veces, uso mi propio cuerpo" para extender el aceite que utiliza para manipular el cuerpo y durante la que usa un cuchillo de hueso "para el eje simétrico, separar simbólicamente cuerpo y mente", ha declarado.

El acusado ha declarado que no sabe por qué se le acusa de abusos sexuales, si bien indicó que una de las denunciantes "recordó abusos sexuales, estaban tapados y salieron a la luz y a lo mejor se consideró abusada en el masaje".

Cuando la mujer fue a expresarle sunmalestar, A.A. le replicó que "ahora no lo entiendes, espero que me des las gracias más adelante, has liberado muchas emociones", según ha explicado ante los magistrados de la Audiencia Provincial.