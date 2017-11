Aprobado por casi 18 millones de euros el convenio de Servicios Sociales hasta 2019

A falta de poco más de un mes para que expire el año, la Diputación de Zamora aprobaba ayer en un Pleno extraordinario con carácter urgente el acuerdo marco con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales durante tres anualidades incluyendo el ejercicio de 2017. Una demora en la firma reconocida por todos los grupos de la Diputación, tal y como ironizó la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera: "Casi casi nos pilla comiendo las doce uvas de la Nochevieja", espetó.

No obstante, el tardío acuerdo supone un incremento aproximado de 600.000 euros más que el convenio anterior, repartidos fundamentalmente en la cobertura de dos "necesidades urgentes", tal y como sintetizó el popular Aurelio Tomás: cerca de 150.000 destinados para el aumento en personal (cuatro trabajadores más) y en torno a 400.000 más asignados a la Ayuda a Domicilio.

Como contrapunto a las citadas subidas presupuestarias, el importe dedicado a Teleasistencia se recortará durante los dos próximos años en más de 15.000 euros. Una merma que fue criticada por el portavoz de Ciudadanos en el Grupo Mixto, David Carrión, quien mostró su deseo de no echar de menos "la reducción de fondos y por tanto de horas", pese a las explicaciones durante la comisión informativa previa de los técnicos, quienes aseguraron que "hasta ahora no se cubrían las horas destinadas a tal fin".

Por su parte, la diputada socialista Leonor González solicitó una mayor promoción de los servicios ofrecidos y advirtió de la cuantía "totalmente insuficiente" destinada a la residencia de mayores Virgen del Canto de Toro: 37.731 euros para cada periodo.

El visto bueno del convenio contó con el respaldo de todos los grupos de la Corporación a excepción de Izquierda Unida, que se abstuvo. Una decisión que fue justificada por Laura Rivera alegando que su voto no era necesario para la aprobación del acuerdo, en cuyo caso IU no hubiera bloqueado dada a la "necesidad" de la subvención para el medio rural. "Si siguen así las cosas va a ser muy difícil vivir aquí, aquí no hay quien viva, sin tener buenos Servicios Sociales los mayores se marchan y sin el empleo que generan, los trabajadores emigran", lamentó.

Así, el convenio conjunto entre Diputación y Junta de Castilla y León, cuya aportación global asciende a 17.971.058,25 euros, contempla hasta 2019 las prestaciones de tres grandes áreas de actuación: Equipos de Acción Social Básica (1.353.074,80 euros), Atención a las Situaciones de Dependencia (3.953.055,44) y Red de Protección a la Familia (712.883,80). El debate plenario creado en torno al único punto del orden del día también sirvió para conocer el fin de las listas de espera del servicio de Asistencia a Domicilio, que actualmente atiende a 2.089 usuarios, y de Teleasistencia, el cual presta servicio a 751 personas, según informó el popular Aurelio Tomás.