Unidos con las víctimas

La polémica campaña de los chistes machistas impulsada por el Ayuntamiento de Zamora había monopolizado todo el debate previo a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Por eso, en la jornada de ayer, fecha en que se conmemoraba la efeméride, lo importante debía ser el recuerdo a las víctimas y la convicción de que hay que actuar ya mismo para erradicar de la sociedad este tipo de terrorismo contra las mujeres. La plaza de la Constitución fue el lugar escogido para que los ciudadanos mostraran su rechazo a esta lacra durante una concentración unitaria en la que también participaron concejales, diputados provinciales, representantes de la Junta y parlamentarios nacionales. Sin embargo, el viraje que durante la mañana había dado la publicidad municipal se hizo un hueco en esta cita y volvió a convertirse en protagonista.

La concejala de Igualdad, Adoración Martín, fue la primera en abordar el asunto con un mensaje contundente. "Uno de los objetivos que hemos conseguido con toda la polémica generada ha sido el alto nivel de interiorización y sensibilización demostrada por los diferentes colectivos de la sociedad", apuntaba. "La lucha contra la violencia de género debe continuar y por eso presentaremos en el próximo Pleno una moción para pedir al Gobierno la efectiva realización del Pacto de Estado con transferencias de dinero a las comunidades autónomas y ayuntamientos", comentaba.

Su predecesora en el cargo, Laura Rivera, fue más allá y reveló el porqué del cambio de rumbo de la campaña publicitaria. "Lo primero que hay que dejar claro es que es un refuerzo de la primera parte de la campaña, pero no una rectificación. Es algo que no estaba previsto hacer, pero había personas que no terminaban de entender el mensaje y hemos tomado la decisión de realizar estos nuevos carteles", explicaba. "Creemos que ha sido una campaña muy acertada porque ha levantado una polémica que ha permitido hacer visible el micromachismo existente en el día a día. El objetivo era visibilizar la violencia en los actos de la vida cotidiana y en ese sentido ha sido muy positivo", argumentaba la teniente de alcalde.

Clara San Damián, por último, mantuvo su postura contraria a la campaña defendida a lo largo de la última semana. "Cuando he leído la noticia de la retirada de los carteles he pensado en todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia que se han sentido indignadas con unos chistes que han hecho mucho daño. Da igual el argumento que utilicen ahora para no reconocer que se han equivocado, pero lo importante es que los chistes machistas se retiran de las calles y dejan de humillar a tantas mujeres maltratadas", expresaba la senadora.