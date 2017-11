"¿Y ahora te vas a reír?, ¿te vas callar cuando te envíen un chiste machista?", "¿vas a volver a contar algún chiste machista?" o "¿te vas a reír cuando escuches un chiste machista?". Los zamoranos vuelven hoy, Día Internacional contra la Violencia de Género, a despertar esta mañana con la sacudida de una campaña insólita contra las agresiones machistas y, por impactante, efectiva, ya que el Ayuntamiento de Zamora ha logrado colocar en el ojo del huracán el debate social sobre comentarios y chistes que perpetúan la cosificación de las mujeres. Ha colocado el espejo ante los ciudadanos al usar para concienciar sobre el maltrato chascarrillos machistas que proliferan con tanta facilidad en la calle, en reuniones familiares o de amigos o las redes sociales, chistes que agreden a las mujeres, vejan su dignidad, y dejan traslucir un mensaje que va calando, conformando comportamientos, una forma de ver a la mujer desde la desigualdad.

Los carteles en fondo negro de la primera parte de esta campaña, desplegados por la capital desde el lunes, día 21 de noviembre, incluían gracias del tipo "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas de frotón? En que cuanto más fuerte le pegas, antes vuelven", "¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo" o "¿En qué se parecen las mujeres a las baldosas? En que las dos se pisan", que se cerraban con una leyenda debajo, en tamaño de tipografía más pequeña que decía "La violencia hacia las mujeres no es un chiste. No seas cómplice", la misma que acompañan a los que desde hoy se podrán leer en diferentes puntos de la ciudad y que invitan a los zamoranos a dejar de reír este tipo de expresiones.

El Ayuntamiento capitalino incide en que la controvertida iniciativa "ha desatado la indignación por un hecho que estaba normalizado en la vida cotidiana", los chistes machistas reproducidos en carteles colocados en los mupies (soportes metálicos situados en las calles para instalar carteles informativos) "y que, lejos de hacer gracia, como muchas personas pueden haber interpretado, ha provocado un debate". Esa era la intención de la institución local, lograda "con mayor o menor acierto", pero que "ha conseguido que se vea y se denuncie" ese tipo de lenguaje sexista y agresivo contra las mujeres.

De ningún modo, "ha provocado la risa o la chanza", agregan desde el Consistorio, convencidos de que los zamoranos "la han percibido con seriedad y no con frivolidad", si bien admite que hubo "algunas críticas", como la reprobación del PP y Ciudadanos y la invitación del Senado a que s retirase, posturas que para los mandatarios municipales "se han demostrado infundadas" y que con esta segunda parte perderían su razón de ser. Para esas personas que no entendieron el objetivo último de la desconcertante campaña, con los nuevos mensajes "se aclara lo que la mayoría había entendido: que no fomenta el machismo, ni el sexismo", sino que "rechaza, denuncia, hace visibles y con ella se toma conciencia del machismo que desprecia a las mujeres y fomenta la violencia".

La institución local da por hecho que los 8 carteles retirados hoy y los complementarios de hoy "han denunciado, rechazado y visibilizado la violencia que subyace en los chistes machistas", que remiten a actitudes, dichos y hechos cotidianos, los que esconden un concepto social de la mujer en el que nos existe ningún consideración de la misma "como sujeto de derechos humanos", con una falta de respeto, "que favorece la desigualdad y, con ella, el maltrato y hasta el asesinato".

El Ayuntamiento iluminará hoy el Puente de los Poetas con el color violeta. A las 12.00 horas está previsto que se desarrolle una concentración ciudadana en la plaza de la Constitución, así como un acto institucional conjunto y media hora después otra en la plaza de Zorrilla, convocada por CGT.