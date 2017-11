El Senado en pleno pide retirar la campaña de los chistes machistas

La polémica campaña de los chistes machistas contra la violencia de género impulsada por el Ayuntamiento de Zamora ha llegado hasta el Senado, donde todos los grupos en pleno han apoyado una declaración institucional a instancias de la zamorana Clara San Damián, para "retirar inmediatamente" toda la cartelería que no se ajuste al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La iniciativa razona que el uso de publicidad "focalizada exclusivamente en la víctima, sin rechazo al maltratador y utilizando expresiones o chistes machistas, no es la forma de sensibilizar a la sociedad contra la violencia de género". El texto, además, califica este tipo de actuaciones como "contraproducentes" y augura que "en ningún caso consiguen el objetivo previsto". Por eso, desde la Cámara Alta se pide la retirada "de todo tipo de campañas de sensibilización y concienciación que no sean coherentes y atenten contra los principios y objetivos" del citado Pacto de Estado. Por lo tanto, aunque sin citarla, esta declaración coincide con la polémica campaña de carteles que muestran en Zamora chistes machistas seguidos de la leyenda "La violencia hacia las mujeres no es un chiste. No seas cómplice".

La senadora del Partido Popular Clara San Damián, se rodeó ayer de los pesos pesados de su partido en esta cámara -como el portavoz, José Manuel Barreiro, o el secretario general, Javier Arenas- y de un nutrido grupo de parlamentarias para criticar duramente la publicidad municipal con motivo del próximo 25 de noviembre. "En el PP nos desmarcamos total y absolutamente de esta campaña y exigimos al alcalde de Zamora que retire inmediatamente todos y cada uno de los carteles que ha distribuido por la ciudad", manifestó. La también concejal del PP en el Ayuntamiento de Zamora denunció que dicha publicidad "atenta gravemente contra los principios y objetivos que han inspirado el Pacto de Estado" y avanzó que los populares ya han puesto la situación en conocimiento del Instituto de la Mujer para que tome las medidas necesarias. "Las mujeres no somos pelotas de frontón ni queremos ser objetivo de chistes machistas que, lejos de hacer gracia, se incorporan así al lenguaje de los más jóvenes", aseveró.

El alegato de la senadora popular encontró la respuesta a través de las redes sociales de Laura Rivera, exconcejala de Igualdad y presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, órgano encargado de dar luz verde a la propuesta. "Machismo es echar la culpa a Guarido, por interés partidista, de lo que es responsabilidad de una mujer: yo misma", comentó la teniente de alcalde. Rivera, ahora, deberá decidir si atiende o no la declaración institucional firmada por todos los grupos del Senado.