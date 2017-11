Zamora 10 y las instituciones mantienen su desacuerdo por la marca Zamora

El impulso de la marca Zamora se ha convertido en el primer escollo entre los empresarios que conforman la iniciativa Zamora 10 y las instituciones de la provincia. Los responsables del plan dinamizador expusieron en la última reunión del Grupo de Trabajo de Promoción y Turismo su objetivo de establecer una seña de identidad y de calidad fácilmente reconocible en el exterior. Las administraciones, al amparo de la Diputación Provincial, propusieron que esa idea se integrara bajo la marca que acaba de implantar el Patronato de Turismo, "Zamora, patrimonio sostenible", descartando así la realización de una nueva marca global. Este debate, precisamente, se trasladó ayer a la reunión del Consejo General de Zamora 10, primer encuentro tras la firma protocolaria en la que la Diputación instó a la Junta de Castilla y León a aportar fondos. Una toma de contacto que sirvió para poner en conocimiento de las instituciones todos los pasos que se han ido dando durante estas últimas semanas en los diferentes grupos de trabajo del plan dinamizador.

El gerente de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo, ha explicado a este diario que la oferta de las instituciones sobre la marca Zamora aún está sobre la mesa. "Estamos evaluando con los diferentes agentes si esta posibilidad cumple o no las expectativas que tenemos desde Zamora 10. Aún no hemos tomado ninguna decisión porque debemos recabar la opinión de todo el mundo. Existen personas que creen que la marca Zamora debe ser algo más ambiciosa y otras que no", ha expresado.

La reunión del Consejo General, por otra parte, revisó las diferentes iniciativas llevadas a cabo durante las últimas semanas por los grupos de trabajo conformados por el plan dinamizador. Un repaso por el trabajo realizado de cara a "realizar una reflexión" para continuar en el camino de la consecución de los objetivos marcados conseguir una palpable mejora en el ámbito socioeconómico de la provincia.