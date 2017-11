"Zamora tiene aún mucho potencial en industrias agroalimentarias"

La gestión en las consejerías de Cultura, Medio Ambiente y Agricultura y la presidencia ahora de las Cortes de Castilla y León han convertido a la segoviana Silvia Clemente en uno de los pesos pesados de la política regional. Conoce cada provincia como la palma de la mano y ahora está enfrascada en conseguir fondos europeos para combatir la despoblación y en hacer comunidad, "porque hay muchas cosas que nos unen y de las que estamos orgullosos".

-En la Consejería de Agricultura consiguió que de forma unánime se alabara su gestión en un sector tradicionalmente complicado. ¿Añora volver a formar parte del Gobierno?

-Yo siempre pienso que en la vida hay que ir dando pasos hacia adelante. Ahora estoy en las Cortes de Castilla y León y me siento muy cómoda. Estoy con algo nuevo como es la legislación y me gusta muchísimo aprender, explorar nuevas posibilidades de trabajo. Casi nunca añoro el pasado por filosofía de vida. Me gusta ir hacia adelante. Hay personas que dicen "me gustaría volver a tener 20 años". Pues a mí no. Ya he pasado por ahí y eso forma parte del pasado. Lo que me gusta es mirar hacia adelante. Ahora estoy muy convencida, cómoda y realizada siendo presidenta de las Cortes.

-Usted va a coordinar el programa electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y se anuncia innovación en el sentido de potenciar nuevos servicios más allá de los consolidados. ¿Qué tienen en mente?

-El programa electoral que se ofrecerá a los ciudadanos en las elecciones de 2019 tiene que recoger soluciones a los problemas actuales y dar respuestas a las necesidades que los ciudadanos tienen ahora mismo. Eso significa avanzar y dar un paso más en las respuestas que hemos dado hasta ahora. Quizá antes los ciudadanos eran menos exigentes y se conformaban con soluciones más globales. Ahora lo que nos piden son soluciones más individuales, que la Administración dé respuesta a su problema. Si no tiene empleo que le des una respuesta con su edad, con su situación? Si no tiene un centro de salud próximo quiere una respuesta y una solución? Y ese es nuestro objetivo: un programa electoral con más soluciones, más personalizadas y realistas. Yo ya estoy trabajando en un calendario con todos los colectivos a los que tenemos que escuchar y a personas muy cualificadas en esos sectores para que sean propuestas innovadoras y efectivas. Hay que renovar e innovar en las listas, pero también en cuanto a las soluciones.

-A su juicio, ¿cómo está funcionando esa, en principio temida, bicefalia Mañueco-Herrera?

-Está funcionando perfectamente en la coordinación porque las dos personas que tienen que hablar lo han entendido perfectamente. Tanto Mañueco como Herrera han entendido que debía existir buena comunicación y coordinación. Y eso es lo que hace falta cuando las personas se quieren entender.

-Es lógico y efectivo que Mañueco sea el próximo candidato a la Junta?

-Es lo lógico. Él es el presidente del partido en Castilla y León elegido por las bases con prácticamente un 70% de los votantes. Esa es una mayoría muy cualificada. Además es una persona con un gran conocimiento de la política en la región y una trayectoria que le avala.

-Tres consejerías y ahora presidenta de las Cortes. Todo un animal político, dicen en su propio partido. Y hay quien estaría encantado de tener a Silvia Clemente como primera mujer presidenta de la Junta. ¿Qué le parece?

-Soy una persona que ha estado en tres consejerías y ahora en las Cortes de Castilla y León. Voy a tener una responsabilidad muy importante, como es elaborar el programa electoral para las próximas elecciones. En un partido tenemos que ser muchas personas las que debemos trabajar para ofrecer un servicio. Pero ahora tenemos un presidente del partido excelente. Soy una magnífica colaboradora dentro de su equipo y me siento muy muy honrada de estar en él. Me parece más que suficiente.

-Después de 24 años Herrera perdió la mayoría absoluta. ¿Mañueco la recuperará?

-Vamos a hacer todo lo posible, y para eso está esa oferta, ese programa electoral que es el contrato que ofrecemos a los ciudadanos, nuestro compromiso para ganar en bienestar y que Castilla y León sea una comunidad de referencia como territorio con mejores cotas de bienestar. Y además tenemos que recuperar a las personas que nos dejaron de votar. Es verdad que con la crisis económica muchos votantes se sintieron defraudados. Ahora hemos recuperado empleo, crecimiento económico? Y es el momento de recuperar la confianza de esas personas con lo que hemos hecho y con lo que vamos a hacer. Lo óptimo sería volver a recuperar esa mayoría absoluta y haremos todo lo posible para conseguir el mejor resultado.

-¿Está el PP preparado para pactos de Gobierno incluso con más grupos políticos, como ha ocurrido con Ciudadanos?

-Lo está demostrando. El PP llegó a un acuerdo con Ciudadanos para la investidura del presidente y ha conseguido llegar a acuerdos para la ley más importante en las Cortes como la de Presupuestos. Eso demuestra nuestra capacidad de diálogo y acuerdo. Ahí están los resultados. Ahora mismo se están tramitando los próximos presupuestos y ya contamos con el acuerdo de Ciudadanos. Eso es una garantía para los castellanoleoneses.

-Mañueco ha encomendado a los presidentes provinciales renovación en las listas. ¿Qué perfil de candidato necesitarían en Zamora para desbancar al único alcalde de capital de IU en el país?

-El presidente regional ha dado este mensaje. En cada provincia hay que elegir a los mejores para ganar las elecciones. Los presidentes del partido han ganado un congreso y ahora toca ganar las elecciones. Será el partido en Zamora el que mejor y más capacidad tenga para elegir al candidato a la Alcaldía de Zamora.

-Las últimas encuestas a raíz de la crisis catalana hablan de sorpaso de Ciudadanos a Podemos, desgaste del PP y ligera bajada también del PSOE. ¿Cree que el resultado puede ser extrapolable a Castilla y León?

-Las encuestas son un termómetro de opinión en un momento determinado. Queda un año y medio. Y eso en política es mucho tiempo. Hay que tomarlas como lo que son.

-Usted no ha dudado en denominar golpistas a quienes declararon la independencia en Cataluña. ¿Qué cree que va a pasar si el resultado de las elecciones catalanas vuelve a ser el mismo?

-Lo más importante de las elecciones catalanas del día 21 es que son democráticas y convocadas de acuerdo a lo que la ley establece. Todos los catalanes van a poder ir a votar libremente y los resultados serán los que los catalanes quieran y el que tengamos que asumir.

-También las anteriores elecciones en Cataluña fueron democráticas?

-Pero han cambiado muchas circunstancias. Yo confío en que muchos de los que no votaban lo hagan en esta ocasión y que no ganen los independentistas. Han ocurrido demasiadas cosas muy desagradables y negativas para Cataluña, como la pérdida de riqueza y el conflicto social. Va a ser un voto con una alta participación, y eso tiene que hacer que se recupere la normalidad. El pueblo catalán es inteligente en su inmensa mayoría.

-Visto lo visto en Cataluña, con un autogobierno hasta ahora envidiable, ¿tienen derecho a quejarse los castellanoleoneses?

-Todos tenemos derecho a exigir más y es lo que debemos de hacer. Cuando yo he estado en el Ejecutivo siempre he reivindicado más para Castilla y León desde las consejerías de Cultura, Medio Ambiente y Agricultura. Siempre he exigido más a las administraciones del Estado y de Europa, porque siempre he querido más para mi comunidad. Tenemos que ser reivindicativos y mucho. Luego están comunidades autónomas que siempre han tenido una situación preferente como el País Vasco o Cataluña. Y eso te hace ser más exigente porque piensas que esas comunidades siempre han accedido a más. Es cierto, pero porque la Constitución española, cuando había que coser España optó por conceder esos estatus. Fueron muchos años de diferencias históricas y de confrontación. Eso hizo que algunos territorios tuvieran una posición preferente. Pero responde a un contexto político de la transición. Quisimos ir todos hacia la democracia. Por eso ahora se ha creado una comisión en el Congreso para analizar la reforma de la Constitución. Habrá que dar un paso hacia adelante y contemplar otro modelo. En financiación autonómica Castilla y León tiene que mejorar su situación en los fondos que recibe del Estado para pagar nuestros servicios.

-Con la fuga de empresas en Cataluña hemos visto que esta comunidad era toda una potencia en agroalimentación. ¿Por qué provincias como Zamora, con excelentes productos, no consigue que las empresas encargadas de transformarlos se instalen aquí y ganar ese valor añadido?

-Nosotros tenemos una posición muy privilegiada en agroalimentación. Somos la tercera comunidad autónoma en transformación de alimentos del país. Es una buena posición. Durante los últimos quince años hemos apostado de forma firme por el sector agroalimentario y nuestros datos de crecimiento son los mejores de España, como en empleo, a pesar de la crisis. Sí hemos apostado. Es verdad que aún podemos crecer más. Zamora en este sector tiene un potencial de crecimiento extraordinario.

-¿Qué falla entonces?

-Zamora donde más puede crecer es en agroalimentación porque tiene un gran potencial de materias primas. Por eso hay que seguir apoyando. Y me refiero a industrias, a la transformación. Hay que apostar de forma contundente por la instalación de industrias agroalimentarias en Zamora. Primero porque hay materias primas, pero la clave es conseguir que tengan más apoyos que otros lugares del territorio para implantarse en Zamora. Hay que generar líneas de apoyo económico para que vengan industrias a esta provincia y crear así más empleo. El potencial ya es muy importante, pero todavía hay que crear más y tiene mucho recorrido.

-La celebración de reuniones de las Cortes en distintas provincias tienen como objetivo acercar la institución a los ciudadanos. ¿Se está consiguiendo?

-Creo que sí, pero es una empresa a largo plazo y hay que insistir. Lo que estamos haciendo es abrir las Cortes para que se celebren reuniones con todo tipo de colectivos, sobre todo desfavorecidos, o a que se hagan congresos y seminarios. A todo lo que tiene que ver con sectores que no acceden fácilmente a edificios. Abrimos las Cortes para que todos puedan acudir. A ello hay que añadir actos culturales, exposiciones? Todo tipo de actividades. Hemos conseguido que formen parte de la vida de la ciudad y de la comunidad. Esto hay que mantenerlo en el tiempo. Una vez que los ciudadanos están allí también se interesan más por el trabajo de los procuradores, se crean sinergias.

-El sentimiento castellanoleonés nunca ha sido fuerte.

-Por eso hay comunidades cuya delimitación corresponde a un concepto histórico. El territorio de Castilla y León es una demarcación administrativa que se delimita en la Constitución española para establecer la organización. Aquí hay más un sentimiento de cada una de las provincias. Pero no creo que sea algo que nos tenga que obsesionar, porque trabajamos en unas señas de identidad comunes que es el patrimonio histórico, el castellano, la culturas, nuestro patrimonio natural o nuestra alimentación. Las nueve provincias se sienten orgullosas de lo que significa Tierra de Sabor porque une un sentimiento en el que cada cual reconoce lo que sea hace muy bien en su provincia y en las otras. Zamora se siente orgullosa de su vino de Toro, de su carne de Aliste, y de su queso zamorano, por ejemplo. Y Segovia se siente orgullosa de su cochinillo, y le parece un orgullo el vino de Toro o el queso de Zamora. Ese sentimiento en torno a los alimentos o a los espacios naturales es la mejor bandera de comunidad porque todas las provincias se sienten identificadas.

-La participación de los ciudadanos a través de la web que han renovado es un proyecto en principio atractivo. ¿Pero realmente se traslada algo en el día a día de las Cortes?

-Estamos empezando. Hemos hecho una renovación de la web durante casi ocho meses porque es un trabajo complejo y con vinculaciones con todos los departamentos y áreas de trabajo. Es la más moderna de todos los parlamentos y hemos conseguido incorporar una mayor participación directa de los ciudadanos en los procesos que se tramitan en las Cortes. Hemos abierto una pantalla de participación que permite que un ciudadano pueda acceder a las iniciativas que se tramitan, realizar observaciones y hacerlas llegar al grupo parlamentario o a un procurador. Trabajamos en dar a conocer esta posibilidad y divulgarla.

-Usted coordina un grupo de trabajo sobre despoblación y envejecimiento en la conferencia de presidentes de asambleas legislativas de Europa. ¿Es el gran problema de la comunidad? ¿Están los pequeños núcleos rurales abocados a desaparecer?

-La despoblación es un problema grave de Europa y de muchas de sus regiones. En los últimos datos de población de 2014 una docena de estados miembros de los 28 perdieron población y las previsiones para el futuro van en esa línea. En 1900 la población de Europa tenía un peso de un 25% de la mundial. Y en el 2060 solo representará el 5%. Cada vez va a ser menos porque las tasas de natalidad son muy bajas y la previsión más. La pirámide cada vez es más grande en la parte superior. Eso requiere tomar decisiones. Yo lidero este grupo de trabajo y hemos conseguido en esta última reunión, con 33 presidentes de parlamentos, que nuestra declaración sobre despoblación se incluya como un reto de la Unión Europea para los próximos años, una petición que realicé yo en concreto, y que además esté en el libro blanco de Europa para elaborar los presupuestos a partir de 2020. Queremos que cuente con fondos europeos para hacer políticas contra la despoblación. Ahora se hace con fondos económicos generales. Europa es consciente de que lo tiene que afrontar y nosotros estamos haciendo presión para que haya recursos específicos, algo que sería pionero. Hay que combatir la despoblación con fondos y Europa lo sabe. Yo confío en que lo tengan en cuenta. Es un tema que ahora mismo está en la agenda de los presupuestos estatales y europeos.