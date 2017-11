Más de 10.000 funcionarios, a la espera de los presupuestos para conocer su sueldo en 2018

Más de 10.000 funcionarios de la provincia de Zamora esperan a que los presupuestos del Estado para el año próximo aclaren al fin cuál va a ser la subida salarial que experimenten en sus nóminas. Hasta el momento, lo que se conoce es que los planes -al menos los más recientes- del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hablan de una subida que superaría el cinco por ciento en los próximos años, algo insuficiente para los sindicatos, que recuerdan que el funcionariado ha soportado ya recortes durante los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

La oferta de Hacienda, dada a conocer a los sindicatos en septiembre, habla de un incremento del 5,25% de aquí al año 2020, incremento que se repartiría en los tres ejercicios próximos -2018, 2019 y el propio 2020-. Se incluyen además variables para situar el alza total en el 7,75%.

Contra lo que se ha apuntado desde algunas fuentes, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no contempla hoy por hoy congelar los salarios a los empleados públicos para el próximo año, como temían los sindicatos. De hecho, el ministerio público trabaja con la idea de que la subida salarial se incluya en los presupuestos generales del Estado que el Gobierno podría aprobar a principios del próximo año. Tras los últimos encuentros con los responsables de este punto en concreto los sindicatos han asegurado que "el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a que haya subida salarial incluso en el caso de que no se consigan sacar adelante unos presupuestos para el próximo año". Habría que ver cómo se concreta esto. No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda han matizado a la agencia Efe que el Gobierno está en el empeño de sacar los presupuestos adelante y que ahora mismo no contempla otro escenario.

Para UGT, que no se vayan a congelar los salarios es "un alivio, pero poco significativo", porque todavía está pendiente de concretar cómo y cuándo se va a llevar a cabo esa subida, según declaraciones remitidas a los medios.