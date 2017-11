Zamora | Cuidados paliativos domiciliarios, sin médico durante un mes

El Sacyl mantiene el servicio de cuidados paliativos domiciliarios sin médico durante un mes, tiempo durante el que su titular disfruta de sus vacaciones, por lo que los pacientes solo podrán disponer de la atención de la enfermera de este departamento, "una magnífica profesional, entregada a su trabajo, pero que lógicamente no tiene los mismos conocimientos que un facultativo", apuntan fuentes próximas a Sanidad.



Familiares de enfermos terminarles derivados a sus casas para incorporarse al entorno familiar en sus últimos días de vida se han mostrado sorprendidos y molestos al solicitar los cuidados paliativos domiciliarios por teléfono, como se les había indicado en el Hospital, y encontrarse con que "lo único que nos ofrecen es una ambulancia para ingresarle de nuevo, cuando no puede ni siquiera viajar. Le sedaron el lunes para enviarlo a casa", manifiesta uno de los usuarios.



Lejos de cargar contra los profesionales del servicio, "entiendo que la médico tiene derecho a sus vacaciones", este ciudadano insiste en que "se trata de pacientes con derecho a una asistencia de calidad y a una muerte digna", por lo que no puedo entender que se deje un servicio tan necesario sin personal sustituto, en este caso la propia plaza de médico.



Desde el servicio se les indicó que "mi padre no pueda recibir atención en casa durante las próximas tres semanas", periodo de libranza de la facultativa del servicio, que ya la semana pasada se encontraba de vacaciones.