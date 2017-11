La Junta anuncia menos burocracia para la apertura de nuevos negocios del juego

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha solicitado a la ciudadanía que realice "un esfuerzo para mejorar la percepción social del juego" vinculado a los sectores del bingo, casinos, salones y máquinas. Una petición que ha materializado en el marco de la inauguración del XIV Congreso del Juego de Castilla y León celebrada ayer martes en Zamora. De Santiago-Juárez ha apelado a ese cambio recordando las cuatro décadas del franquismo. "Durante los años de la dictadura, el juego estuvo prohibido en España y eso ha dejado en el inconsciente colectivo una percepción negativa. Pero hay que recordar que existen un montón de cuestiones en el siglo XXI que pueden crear dependencia, como internet, los móviles, la moda, el alcohol o el sexo", ha expresado.

En este sentido, el consejero de Presidencia ha indicado que lo grave no es la actividad, sino su utilización. "En el juego, como en todo, hay gente que maneja bien la actividad y gente que tiene un comportamiento patológico y a los que hay que tratar", ha comentado. "El juego es una actividad sana de ocio, pero hay personas que pueden usarlo mal y es a ellos a quien hay que mirar", ha analizado. El XIV Congreso del Juego de Castilla y León reúne durante esta semana en Zamora a 300 profesionales del sector llegados de toda España. "Se trata del congreso de referencia a nivel nacional en materia de juego y esperamos que de aquí salvan nuevas perspectivas de futuro", ha explicado el vicepresidente José Antonio De Santiago-Juárez.

La Junta de Castilla y León, ha indicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, trabaja en una modificación de la Ley del Juego para facilitar la creación de nuevas empresas que se dediquen a este tipo de actividad. Maniobra que se enmarca dentro del proyecto para la reducción de cargas administrativas de cara a la dinamización empresarial. "Lo que buscamos es modificar los reglamentos de los sectores del bingo, casinos, salones y máquinas para facilitar la puesta en marcha de nuevos negocios del juego. Entre otras cosas, una de las novedades es la petición de una declaración responsable en vez de la clásica autorización. Para entendernos, se trata de resolver en 24 horas cuestiones que podrían tardar dos meses", ha avanzado. Unos cambios en el reglamento que, se espera, lleguen a ponerse en práctica el próximo año 2018.

La última visita del vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez a la capital, en el marco de la rúbrica para la puesta en marcha oficial del plan dinamizador Zamora 10, se saldó con un encontronazo entre la Diputación Provincial y la Junta en materia económica. Aquella reunión fue el marco escogido por la presidenta Mayte Martín Pozo para hacer un llamamiento a la Junta de cara que contribuyera "con dinero" para que los proyectos de Zamora 10 se convirtieran en una realidad. Preguntado por estas declaraciones, el también consejero de la Presidencia rehusó pronunciarse y alargar el enfrentamiento. "Sinceramente, no seguí las críticas políticas que se pudieran dar después de aquella reunión; ni me he enterado", comentaba durante la jornada inaugural del XIV Congreso del Juego de Castilla y León celebrado en el Campus Viriato de la capital.