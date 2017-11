Desconcierto entre los usuarios por la nueva zona azul

La entrada en vigor del nuevo servicio de aparcamiento en zona azul prevista para la jornada de hoy ha causado no poco desconcierto en los usuarios, que han registrado problemas a la hora de utilizar los nuevos parquímetros. Lo cierto es que la puesta en marcha de la renovada tecnología va a ser paulatina y por eso existen zonas en las que aún no están operativas las nuevas torres de pago. No obstante, el Ayuntamiento de Zamora ya anunció que durante este proceso de transición no se emitirían sanciones al objeto de dejar tiempo suficiente para la adaptación de los conductores.

A lo largo de las próximas jornadas, los controladores explicarán a los usuarios sobre el terreno cómo funcionan las nuevas máquinas para que el cambio se realice con la mayor facilidad posible.