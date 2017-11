Recordar a los ausentes

La tradición volvió un año más al Camposanto de la capital. El sol se mantuvo durante toda la mañana, dando tregua a miles de zamoranos que se aproximaron a San Atilano para recordar a sus seres queridos, a los ausentes, y depositar flores en su memoria, margaritas y claveles, sobre todo. Entre las 11.30 y las 13.30 horas, se produjo la mayor afluencia de ciudadanos para depositar un ramo de flores o un centro en las tumbas o en los nichos en los que están enterrados sus familiares.

Aunque este año las visitas han sido más repartidas desde el viernes, especialmente durante el fin de semana pasado y a lo largo de la víspera de Todos los Santos, el trasiego de gentes por los pasillos del cementerio, alrededor de los 291 cuarteles que lo conforman, fue ayer constante. "Pensé que no iba a haber tanto público porque ya han venido muchos en días pasados, me ha sorprendido, hay mucha gente", declaraba el capellán del Ayuntamiento de Zamora desde hace 46 años, Emilio Santiago Lorenzo, que ha visto cómo las misas que se celebró en la capilla de Santiago, con el santo en la peana del altar y el Jesús de Luz y Vida, a las 11.00 y las 12.00 horas se llenaban, "se ha quedado pequeña, no cabía la gente". La misma afluencia que hubo por la tarde, en la misa de las 17.00 horas, la oficial que el Ayuntamiento ofrece a todos los difuntos de la ciudad, a la que "venía siempre el alcalde y algún concejal, ahora solo viene alguno del PP", explica Emilio Santiago Lorenzo.

Los ocho puestos de flores de empresarios de Zamora capital, Villanueva del Campo y Almendra registraron las mismas ventas que en años anteriores, con idénticos precios que en años anteriores: para el ramo, 6 euros; y para los centros, que se podía obtener desde los 10 euros en adelante. "Ha hecho bueno y la gente se ha animado", comentaba uno de los floristas que mostraba la satisfacción de todos por el número de ventas, molestos, sin embargo, por el emplazamiento, que les resta visibilidad, "hay gente que no se entera de que estamos aquí, no se nos ve, parece que nos quieren echar de aquí", comentaba otra florista.

Los empresarios, que permanecido desde el sábado en estos puestos ambulantes, desde las 9.00 horas y hasta las 19.00 horas, reivindican al Ayuntamiento "que nos vuelva a colocar donde estábamos", al lado de la entrada, en parte de los aparcamientos que se han reservado este año para minusválidos, en una zona sin asfaltar, "hemos tenido suerte, si llega a llover esto sería un barrizal". Nadie les ha dado una explicación sobre el cambio de ubicación, que no logran comprender, máxime cuando la zona de estacionamiento para minusválidos "está prácticamente vacía todo el tiempo", protestan.

Los actos religiosos del Día de Difuntos prosiguen hoy con la tradicional procesión de Ánimas de San Atilano, a partir de las 20.15 horas, en la que se recorre el Cementerio con el rezo del rosario junto a la imagen titular de la Hermandad Penitencial de Jesús de Luz y Vida, que desde el sábado permanece en la capilla de Santiago, "al que se le tiene mucha devoción", indica el capellán. El coro la Cofradía canta en tres ocasiones a lo largo del recorrido: al inicio del desfile, después de la lectura del evangelio y después de la homilía. El acto se cierra con un responso en el que también se saca la imagen del crucificado que hay en la capilla todo el año. El camposanto de Zamora permanecerá hoy abierto hasta las 22.30 horas.