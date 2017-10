Los zamoranos deberán esperar a marzo para que se anulen sus cláusulas suelo

Los zamoranos pendientes de ir a juicio para obtener una sentencia que anule sus cláusulas suelo o las de gastos de constitución de la hipoteca para comprar vivienda tendrán que esperar hasta marzo para verse resarcidos de las ilegalidades que hayan podido grabar la adquisición de su vivienda porque el Juzgado que absorbe todas las causas "continúa cada vez peor". Y es que el "colapso total" del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, al que le han endosado en exclusiva la tramitación y resolución de estas causas en la provincia, mantiene la agenda de juicios de la juez titular totalmente saturada, ha declarado a este diario la titular del Juzgado, Isabel Aguado García-Luján, obligada a compaginar las vistas orales por las cláusulas abusivas con los ordinarios para resolver las causas civiles, las penales y las derivadas de la guardia semanal que tiene que realizar cada seis semanas.

Muy lejos de ver próximo un horizonte optimista, con la creación de un juzgado bis, Aguado García-Luján mantiene su preocupación y malestar al no solicitar ningún juez la comisión de servicios voluntaria, sin relevancia de funciones en sus juzgados, para sustituirla en la tramitación algunos de esos asuntos. El plazo concluyó y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, encargado de gestionar la adjudicación de esa plaza con la que se pretendía aliviar el exceso de sobrecarga que sufre el Juzgado número 6 de Zamora, ha explicado Aguado García-Luján.

Esto demuestra la falta de compromiso para resolver la situación ocasionada por los incumplimientos del Ministerio de Justicia, que incluyó a la provincia de Zamora entre las siete que tendrían un juez de apoyo o refuerzo sin que cuatro meses después de endosar las causas de cláusula suelo al número 6 haya habilitado partida presupuestada para ello. Es la única provincia de Castilla y León incluida en ese listado que continúa esperando un juez de apoyo, a pesar de superar en ese tipo de asuntos judiciales a Salamanca o Burgos, con el agravio comparativo de que los juzgados nombrados para asumir esa especialización solo son de Instrucción -tramitan causas penales-, mientras que el zamorano es mixto, lo que implica desarrollar el doble de trabajo, que se triplica con la nueva competencia.

Esta circunstancia mantiene a ese órgano judicial en "una grave situación", declara la magistrada titular, que describe, entre la indignación y la resignación, la situación de colapso, "irreversible ya". Al finalizar la semana, la oficina civil del número 6 contabilizaba ya "700 causas registradas", un número récord en tiempo récord que causa alarma no solo la juez, sino también a los funcionarios. Y es que "solo en cuatro meses" desde que el TSJ de Castilla y León le endosara la tramitación y resolución de estos asuntos, un número que irá creciendo a medida que los zamoranos decidan denunciar el pago de los gastos de constitución del préstamo hipotecario, todavía a la expectativa de la decisión que tome la Audiencia Provincial sobre la primera sentencia dictada por un juzgado de Zamora al respecto. A partir de ese auto de confirmación o revocación de ese fallo, Aguado García-Luján mira con mayor temor el futuro que le espera a su Juzgado si antes el Ministerio de Justicia no cumple su promesa y asigna un juez de apoyo o sustituto, ahora ya con una oficina judicial propia, "las medidas de refuerzo para la oficina y el juez de refuerzo son imprescindible" solo para bandear "la total situación de colapso", lo que solo le ha permitido celebrar 13 audiencias previas, que quedan vistas para sentencia y dictar medio centenar de sentencias de cláusulas suelo en estos meses, algunas con allanamiento (asunción de las reivindicaciones del consumidor) de los bancos o entidades de ahorro, aunque las menos. El allanamiento no se da, en cambio, en las demandas contra el pago de los gastos de constitución de hipoteca, asuntos que todavía no se han presentado en avalancha porque se está a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial para conocer la línea jurídica de resolución que seguirán los magistrados. Eso sí, los afectados ya han recurrido las dos primeras sentencias que la magistrada ha dictado sobre los gastos de hipoteca.

El presidente de la Audiencia, Jesús Pérez Serna, reitera su preocupación por el estado en el que se encuentra ya el Juzgado número 6 "ante el incesante número de asuntos de cláusulas suelo y de gastos que siguen entrando en este órgano", lo que debería conducir al TSJ a "nombrar un juez de apoyo, un sustituto".

Pérez Serna, no obstante, reconoce que el Alto Tribunal de Castilla y León, que "manifestó su voluntad de atajar el problema lo antes posible", tiene poco margen de maniobra, ya que "la decisión depende de que el Ministerio de Justicia realice la dotación económica necesaria" para asumir el gasto.

A finales de septiembre, la juez ya denunciaba que su juzgado estaba "hundido y sumido en el caos", una situación que empeora día a día, dados los miles de zamoranos que tienen concertadas hipotecas con cláusula suelo y que todos los que han comprado una vivienda pueden reclamar las cláusulas financieras que incluyen los gastos de concertación de la hipoteca, lo que augura un futuro muy negro para este órgano que pretendía agilizar la resolución de esas causas y cuya falta de dotación y capacidad para tramitarlos, por falta de medios humanos y materiales, terminará por paralizarla más que ralentizarla.

El juez decano de Zamora, Manuel García Sanz, criticó que el TSJ "solo optara por el nombramiento de un juez voluntario sin relevancia de funciones, que en el tiempo libre que le deje su Juzgado, trabaje dictando sentencias" para resolver estos casos, máxime cuando "la necesidad urgente" de un juez de apoyo es clara, como comunicó la Junta de Jueces al Tribunal de Castilla y León sin que se haya creado el juzgado bis para Zamora.