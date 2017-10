La Escuela Agraria de Santa Croya, entre las subastas del Estado

La Dirección General de Patrimonio del Estado ha vuelto a sacar a subasta la Escuela de Capacitación Agraria de Santa Croya de Tera, una finca de 10.422 metros cuadrados que tiene un edificio con sótano, dos plantas y ático de una superficie de 2.470 metros cuadrados y una superficie subordinada a la construcción de 3.400 metros cuadrados.

La Escuela de Santa Croya es uno de los doce inmuebles que el Hacienda sacará a subasta el próximo 29 de noviembre, entre ellos dos casas de sendas mujeres que fallecieron sin herederos ni haber hecho testamento

El edificio e instalaciones de la antigua escuela de capataces agrícolas de Santa Croya de Tera estuvieron en funcionamiento como tales hasta el año 1991. El 26 de diciembre de 2008 se firmaba un acuerdo de cesión del inmueble durante un plazo de tres años, con la advertencia de que si en este periodo no se había sacado adelante ningún proyecto viable la propiedad revertiría al Estado. A pesar de que hubo otra prórroga por un nuevo plazo de tres años el Ayuntamiento no lograba materializar ninguna de las opciones que se barajaron para el inmueble, por lo que la antigua escuela volvió a ser propiedad de Patrimonio del Estado hace dos años. El Estado, por cierto, ya ha sacado alguna otra vez este terreno edificado a subasta, pero no ha logrado venderlo.

Entre los lotes más llamativos que Hacienda saca a subasta están dos propiedades se sendas mujeres que fallecieron sin hacer testamento. Una de ellas es Natalia Paniagua Iglesias, que murió sin herederos en 2013 en Villarino de los Aires (Salamanca), pero era propietaria de un piso en la calle Colón 56, pendiente del desahucio del inquilino que lo ocupa. El piso, construido en el año 1960, tiene 65 metros cuadrados y sale por 25.000 euros.

Una segunda casa, situada en la calle Rejadorada de Toro, procede también de una ciudadana que murió sin herederos el 11 de febrero de 2014, Eusebia García Hernández. Es una casa de 173 metros cuadrados construidos que sale por 26.758 euros, aunque el inmueble tiene unas curiosas cargas, ya que se encuentra gravado en el Registro de la Propiedad en cuanto a una tercera parte de un foro de 1026 reales con 66 céntimos de capital y 25 reales con 33 céntimos de réditos anuales, señalándose para su tercera parte esta finca, en virtud de escritura autorizada el día 4 de junio de 1957, e inscrita con fecha 17 de septiembre de 1957. Al ser tan antigua, se puede cancelar ese asiento a partir del pasado 17 de septiembre de 2017. El resto de inmuebles que saca a subasta Hacienda son fincas urbanas en ruina o solares además de dos pequeñas fincas rústicas y un piso situado en la calle Monsalve de la capital.