Galo Sánchez, único representante del Campus Viriato en las candidaturas a rector Foto cedida por J. M. C.

El profesor de la Escuela de Magisterio del Campus Viriato, Galo Sánchez, es la única referencia zamorana en las cuatro candidaturas que se presentan el próximo mes a las elecciones a rector de la Universidad de Salamanca. Sánchez se integra en el equipo de Corchado, actual vicerrector de Investigación, a quien considera un candidato "fuerte". Esa fortaleza se basa, entre otras características, "en que tiene una gran experiencia en gestión, de la que se nutre para interpretar una realidad en la que se ha sido un trabajador infatigable, promoviendo numerosos proyectos en la universidad", resume el aspirante a vicerrector.

En este sentido, del programa de Corchado, Sánchez destaca el tema de la financiación para la universidad del siglo XXI. "No puede estar al 100% basada en lo que la consejería de Educación nos da. Cuando hablamos de una universidad abierta y dinámica, queremos decir que en la financiación hay que abrirse a un mundo nuevo que se llama financiación externa, a través de proyectos competitivos, donde nuestros mejores investigadores se ponen en línea de vanguardia para pedir apoyo desde otras instancias, hasta de índole europea e internacional, para articular sus proyectos, que revertirán en la totalidad de la universidad para dar apoyo a la docencia", explica.

De esta manera, valora también la consideración de Corchado de elaborar un "rumbo" para la universidad a corto, medio y largo plazo. "El proyecto de Corchado es una visión global e integradora de toda la universidad, que conlleva una visión a largo plazo, para ver qué universidad se quiere para el futuro, que no esté permanentemente puesta en cuestión. Debe ser cada vez más competitiva, con proyección nacional e internacional, para subir en la escala de nuestro reconocimiento", resume.

Por otra parte, destaca también que en el centro de todo están las personas "y los estudiantes en particular. Que la universidad investigue más para reforzar la formación del alumno es lógico, y que invierta más en recursos e infraestructuras, no en edificios, para llenarlos de proyectos", apoya.

Sobre la aportación que él mismo puede ofrecer a este equipo, Sánchez afirma que desde el vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa se sentirá muy seguro "porque la educación debe estar en continuo proceso de mejora, proyección e innovación. Y yo tengo esa conexión con las nuevas tecnologías que den esa renovación que la universidad necesita", resume.

Del mismo modo, también opina que su experiencia laboral puede ser un gran apoyo. "He sido cuatro años decano de Magisterio y se sabe cómo trabajo. Además, es importante que alguien con formación en educación se haga con el vicerrectorado de Docencia. Por último, considero que al proceder de un campus que no es el de Salamanca, puedo también ser portavoz de sus inquietudes y reivindicaciones, porque llevo veinte años conociendo la realidad de un campus que podría ir al olvido si no nos movemos lo suficiente y decimos dónde estamos y qué queremos", invita.

La Universidad de Salamanca elegirá a su nuevo rector el próximo 20 de noviembre. La comunidad educativa deberá elegir entre las candidaturas de Juan Manuel Corchado, María Ángeles Serrano, Ricardo Rivero Ortega y Francisco Giner Abati. Todos ellos han presentado ya oficialmente su programa y comienzan ahora un periplo por las diferentes facultades para mostrar su proyecto y hacer campaña por todo el distrito universitario de Salamanca.