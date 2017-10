"La tecnología está lista para un mundo interconectado, pero los usuarios aún no"

Beatriz Herranz es directora de Industria y Servicios de Telefónica. Ayer participó, junto con un buen número de expertos en la materia, en el XXV Congreso de Autelsi -Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información-, que se celebra en Zamora durante estos días (hasta mañana domingo). Herranz fue la directora de la mesa redonda que llevaba por título "Ciudadanos, industria y cosas interconectadas", donde se debatió de Industria 4.0, ciudades inteligentes y nuevos retos tecnológicos: gobierno, seguridad y competencias.

-¿Sobre qué ejes ha girado la mesa redonda que han celebrado en Zamora con motivo del XXV Congreso de Autelsi?

-Todas las preguntas se orientaban hacia tres planos: los ciudadanos conectados, la transformación de la industria 4.0 y los productos conectados. Estos productos son los que conforman el ecosistema actual y muestran que la sociedad está cambiando a pasos agigantados por la implantación de estas plataformas, englobadas dentro de lo que se puede denominar "el Internet de las cosas". Al final el mundo camina hacia un panorama donde, con los datos, obtenemos cada vez más información del ciudadano.

-¿A qué conclusiones han llegado?

-Se ha resaltado muchísimo que la seguridad es importante en todos los procesos que ahora se están llevando a cabo. Hay una alarma bastante importante en cómo está impactando la seguridad en todos los procesos de negocio, como vemos con los ataques informáticos que se repiten cada cierto tiempo. Hemos llegado a la conclusión de que las empresas deben estar preparadas para afrontar todos los retos relativos a la seguridad. Si no lo están, además de las consecuencias propias del ataque informático, habrá consecuencias sobre la propia empresa y su credibilidad. Este es uno de los mensajes clave.

-Mensajes importantes, sobre todo el de la credibilidad empresarial, en un ecosistema global como este.

-Evidentemente. Todos los avances que se viven en este campo escapan a lo que puede ser una provincia, e incluso a un país. Cada vez más, el mundo en el que nos movemos está interconectado. En este sentido cabe señalar que el pilar fundamental sobre el que se fundamenta el "Internet de las cosas", además de las tecnologías, son las redes de comunicación. En la mesa redonda hemos hecho mención a Telefónica como operador global en el que se sustentan las comunicaciones y se apoya el "Internet de las cosas".

-¿Qué debe primar en Internet, la seguridad o la privacidad?

-Yo creo que ambas cosas no son incompatibles. La seguridad es lo que impera en los sistemas de las grandes compañías. Las empresas deben ser capaces de tener los datos suficientes para obtener información, pero estos datos deben ser anónimos. En eso consiste la privacidad, en saber si el usuario es varón o mujer, alto o bajo, pero sin tener su nombre ni sus datos personales.

-¿Están los ciudadanos preparados para los grandes avances que han llegado?

-Creo que sí. Nuestros padres, abuelos... tienen ya teléfonos móviles inteligentes y saben lo que se traen entre manos. A lo mejor una persona mayor no va a poner todos sus datos en Internet, esto es lógico, pero por lo general considero que la sociedad sabe manejarse. Cada vez hay una conciencia más clara de lo que implica en la sociedad que nuestros datos estén en Internet, sobre todo en las redes sociales.

-¿Cuál es el futuro? ¿Vamos a un mundo donde todos los productos estén conectados?

-Sí, pero iremos por fases. Las máquinas van a estar interconectadas. No lo están ya porque los ciudadanos, en este campo sí, todavía no están preparados. Pero la tecnología ya está lista. Vamos hacia un mundo en el que todo esté interconectado. Veremos una evolución, evidentemente. No será un salto de hoy para mañana, pero opino que a lo largo de los próximos años caminaremos por este camino.