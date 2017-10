El paro cae en 1.800 personas en tres meses empujado por el descenso de población activa

La combinación de la caída de la población activa y el aumento de la ocupación se ha traducido en un descenso del paro en el tercer trimestre de este año, según constata la Encuesta de Población Activa publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística. A fecha de 30 de septiembre Zamora cuenta con 11.400 personas que quieren trabajar y no pueden. Son 1.800 menos que tres meses antes, lo que se viene a traducir en un descenso del 13,6% en la cifra de parados. Sin embargo, esto no quiere decir que esas personas hayan encontrado un puesto de trabajo durante los tres meses que analiza la EPA. La población activa -personas que quieren trabajar, lo hagan o no- se ha reducido en 1.100 personas hasta un total de 81.000. Así las cosas, la cifra de ocupados "solo" ha aumentado en setecientas personas en los meses de julio, agosto y septiembre. El total de ocupados está en 69.600 personas.

La variación con respecto al treinta de septiembre del año pasado es mucho más significativa. La cifra de parados ha caído en 3.400 personas, cerca de un 23%. Esto se traduce en que, aproximadamente, uno de cada cuatro parados de hace un año ya no se considera en esa situación. La tasa de paro está, con estas cifras, en el 14,1%.

A nivel regional el número de desempleados en Castilla y León se redujo en el tercer trimestre del año en 17.000 personas, hasta las 147.700, lo que supone un descenso del 10,33% con relación al segundo trimestre y una reducción del 7,97% (12.800 menos) respecto al mismo periodo del pasado año. Con esta caída, la tasa de paro en la comunidad queda en el 13,02%, mientras que la nacional baja hasta el 16,38.

En cuanto al número de ocupados, en el tercer trimestre se incrementó en Castilla y León en 11.600, hasta los 986.700, cifra que en comparativa interanual supone una caída del 0,61%, con 6.100 menos. A nivel nacional, el número de ocupados subió en 235.900 personas, un 1,25% más que en el segundo trimestre y un 2,82 más que hace un año.

Valencia (47.400 ocupados más), Cataluña (46.100) y Madrid (40.200) presentan los mayores incrementos de ocupación este trimestre. Andalucía (con una merma de 9.500), Asturias (3.500), Murcia (3.400), La Rioja (3.000) y Extremadura lideran las caídas.