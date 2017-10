Agilidad en los centros de salud en la campaña de vacunación contra la gripe

"No era mi intención llegar el primero, pero oí que hoy empezaba la vacunación, llamé y me dieron cita para hoy". Paulino García fue una de las primeras personas vacunadas contra la gripe en la vacunación de la temporada 2017-18. "Me funciona bien y no he vuelto a tener gripes fuertes". En la sala de espera había otros pacientes, como Josefina Fernández Rodríguez, Fifi: "He empezado a vacunarme hace tres años. Tuve un problema y me dijo el cardiólogo que si o si y me ha ido bastante bien. Hay gente que cuando se vacuna le da reacción, como un catarro muy fuerte o casi la gripe, pero hasta hoy no he tenido problemas".

Eladio Refoyo es también de los que "me vacuno desde hace muchos años porque hay un factor de riesgo que hay que minimizar. Desde que un año tuve un gripazo tremendo a partir de ahí me vacuno todos los años y si da lo hace muy levemente".

Sin problemas de suministro ni para conseguir cita los primeros pacientes estrenaron ayer la campaña de vacunación contra la gripe, que este año tiene previstas para la provincia 52.190, más que suficientes para cubrir toda la demanda, ya que el año pasado se vacunaron 43.897 zamoranos. El objetivo es mejorar los resultados de la pasada campaña, indicaron el jefe de Sanidad, Casto López Cañibano y el gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Francisco Javier Montes. Y eso que Zamora fue la segunda de la provincia con mayor cobertura de la vacuna, que alcanzó al 24,21% de la población total, dato superado solo por Ávila.

La gran mayoría de los vacunados son personas de más de 60 años, 36.566 ciudadanos. Más de la mitad de los zamoranos que superaban los 60 años (el 55,72%) se vacunó de la gripe el año pasado. La cobertura desciende en los otros grupos de edad, ya que se vacunaron 7.285 zamoranos menores de 60 años (el 6,30% de la población global) y 3.226 personas entre esa edad y los 64 años (el 27,55% del total).

Si se acota el dato a los mayores de 75 años la cobertura sube al 68,49%, es decir, 21.960 personas.

Donde no acaba de arrancar la cosa es entre los profesionales de Sacyl, ya que sólo 546, el 21% del total, se vacunó en Zamora la pasada campaña, el registro más bajo de la comunidad junto con el área de Valladolid Oeste. Es el personal sanitario de Atención Primaria el que más se vacuna, aunque se queda en un 35%, seguido del personal no sanitario de Sacyl de este mismo nivel asistencial, con un 25%. En los hospitales la cobertura de la vacuna es aún más baja y se queda en un 19% (uno de cada cinco) sanitarios y un 12% (poco más de uno de cada diez) no sanitarios.

La campaña de vacunación contra la gripe se extiende hasta el 15 de diciembre y está indicada para las personas incluidas en los grupos de riesgo, que son mayores de 60 años, menores de esa edad con patologías crónicas, embarazadas, trabajadores de granjas avícolas y porcinas, profesionales sanitarios y de residencias y también de servicios esenciales para la comunidad.