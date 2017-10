Uno de cada cinco trabajadores de Zamora cobra menos de 327 euros al mes

El 22,8% de los trabajadores de Zamora -aproximadamente uno de cada cinco- cobra menos de 327 euros al mes. Así lo denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en su informe sobre la pobreza en la comunidad autónoma. Se trata, evidentemente, de personas que realizan su trabajo a jornada parcial, razón por la cual sus ingresos están muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Zamora es la segunda provincia con más porcentaje de asalariados por debajo de esta cantidad, solo superada por el 23,7% de Ávila. A nivel regional la media no llega al veinte por ciento.

La secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla y León, Inmaculada de Pablos, calificó además de "impresentable" que en época de crecimiento económico aún siga habiendo "433.211 personas en riesgo de pobreza en la comunidad, lo que supone una tasa del 17,7%". Así se puso de manifiesto en la presentación de un informe del sindicato basado en la Encuesta de Condiciones de Vida de mayo de 2016 del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2015.

"Queremos concienciar e informar a la sociedad y romper la estigmatización en torno a la pobreza, que alcanza también a trabajadores activos con salarios muy bajos", dijo, y añadió que afecta también a jubilados que no alcanzan el salario mínimo inteprofesional. "Se trata de un hecho estructural y en una etapa que no es la misma de 2008 con el inicio de la crisis", se lamentó en declaraciones recogidas por Ical.

A su vez la dirigente sindical expuso que se han producido alteraciones que "no son justas y por ello preocupa que no se pueda reducir el índice de pobreza que sigue siendo muy alto" y, que en el caso de Castilla y León, deriva en que 573.516 personas estén en riesgo de exclusión social, con una tasa del 23,2 por ciento de la población. "Muchas son mujeres que no superan los ingresos mínimos de 8.209 euros anuales, con un alto índice de trabajo parcial aunque sea en contratos indefinidos", precisó Caballero. Así, recordó que en 2016 hubo en la comunidad 135.000 contratos a tiempo parcial y 197.200 de carácter temporal.

En esta línea, De Pablos señaló que 20.464 hogares de Castilla y León sufren carencia material severa (2 por ciento); 30.835 hogares carencia energética (3,6 por ciento); y 145.294 hogares tienen una baja intensidad laboral (de 0 a 59 años), lo que supone un 14,2 por ciento del total. "A lo largo de 2016 se ha asistido a una mejoría en casi todos los indicadores de medición de situación de la pobreza en la comunidad pero, sin embargo, esa corrección producida no permite afirmar que se produce un cambio de tendencia al ser muchas las personas que están en una situación dramática", expuso.

A su vez, puso de manifiesto que es "de especial gravedad" la situación en la que se encuentra la población menor de 18 años, cuya tasa de riesgo de pobreza en Castilla y León "es del 29,5%".