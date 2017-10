Rominguera integra a 6 partidarios de Del Bien como delegados de su Agrupación al Congreso

Hubo negociaciones para consensuar una única candidatura para elegir los 23 delegados de la Agrupación de Zamora capital del PSOE al Congreso provincial del día 28, conversaciones dirigidas por Mar Rominguera, secretaria de la Agrupación, pero propiciadas por el secretario provincial, Antidio Fagúndez, que reitero así su compromiso con "la unidad y cohesión" del partido, manifestó al concluir el "congresillo" celebrado en la sede de la calle de Ángel Nieto. La línea marcada por el nuevo dirigente permitió la confección de una lista en la que se incluyeron 6 "susanistas" y 17 "sanchistas".

Rominguera se reunió con representantes de Tomás del Bien con el ánimo de "integrar", poco antes de que diera comienzo la asamblea local del PSOE, "a propuesta de ellos", precisó Fagúndez, porque "es importante llegar a un consenso", indicó la secretaria de los socialistas que militan en la capital, la agrupación más numerosa de la provincia, en la que Antidio Fagúndez, teniente alcalde de Zamora, obtuvo 136 votos frente a los 59 de Del Bien, alcalde de Toro. Un resultado de primarias que, en el caso de que hubiera habido dos listas -una de los "sanchistas", sector del nuevo secretario provincial, y otra de los "susanistas", partidarios del alcalde de Toro-, auguraba un triunfo de la más próxima al nuevo dirigente del partido.

El sentir de la asamblea "fue positivo, los compañeros una vez más demostraron que el PSOE lo que ofrece es integración y la posibilidad de consensuar y trabajar juntos", manifestó Rominguera al concluir la reunión en la que se debatieron las enmiendas a la ponencia marco del Congreso elaborada por el secretario de Organización saliente, Ismael Aguado, que se debatirán el próximo sábado.

Será entonces en esa cita cuando se proclame al nuevo secretario provincial y se ratifique la Ejecutiva que conforme, aún en ese proceso, a expensas de volver a reunirse esta semana con Del Bien para ofrecerle su inclusión en el órgano de dirección del partido "para llevar una Ejecutiva de unidad si es posible".

Fagúndez quiere comenzar su andadura en el PSOE de Zamora tendiendo puentes a los "susanistas", trabajando en la "posibilidad de acuerdos", como se ha demostrado en la elección de los delgados al Congreso por la capital. Una política que extenderá al resto de agrupaciones, en Benavente "también lo vamos a intentar".

Sin concretar qué personas le acompañarán, "estoy pensando quiénes podrían integrarse", Fagúndez declaró a este diario que "a lo largo de esta semana hablaré con Tomás del Bien y, una vez que sepa qué decisión toma, acabaré de pulir" el equipo que trabajará codo con codo con él.

Mantiene la cautela respecto qué secretaría estaría dispuesto a ofrecer al alcalde de Toro, "primero tengo que hablar con él para ver si quiere trabajar conmigo, tenemos toda la semana por delante" y "si no fuese posible" el acuerdo, se centrará en diseñar una ejecutiva "con personas que trabajen para ser eficaces, que no busquen puesto, sino trabajar".

Las territorialidad, la procedencia de cada secretario de área, "no será el criterio más importante", sino el que estén dispuestos a entregarse y cumplir sus función porque, a veces, no las ejecutivas no han sido lo suficentemente efectivas para trabajar".