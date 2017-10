El empresariado censura la "inacción" institucional para atraer empresas catalanas

La fuga de empresas que durante los últimos días vive Cataluña -unas mil sociedades ya han trasladado su domicilio social a otras comunidades autónomas de España- ha provocado las críticas de los empresarios a las instituciones de Zamora por lo que consideran una "gran inacción" para atraer a la provincia a las sociedades catalanas. Aunque reconocen que es "muy complicado", fuentes de CEOE-Cepyme lamentan que no se esté aprovechando la situación actual para intentar fortalecer el tejido empresarial zamorano. La confederación empresarial es consciente de que Zamora no es un destino atractivo para las grandes empresas catalanas, pero argumentan que las buenas comunicaciones y la situación de la provincia "son idóneas para las medianas y pequeñas empresas. Desafortunadamente", insisten las mismas fuentes, "las instituciones no están moviendo un dedo".

Lo cierto es que Zamora es una de las pocas provincias de la comunidad que no se ha "movido" para intentar atraer a las sociedades catalanas. En León la Diputación se ha mostrado muy activa en este tema, así como muchos ayuntamientos. De hecho, dos empresas catalanas de importancia anunciaron que se planteaba instalarse en el municipio leonés de Camponaraya ante la oferta de suelo industrial que realizó aquel ayuntamiento.

Sin embargo, ha sido Salamanca la provincia más activa en este asunto. En la provincia charra la batuta de mando la ha llevado la Cámara de Comercio en colaboración, eso sí, con el Ayuntamiento de la capital y con la Diputación Provincial. Entre los argumentos, las tres instituciones aseguraban que Salamanca está en "buena situación geográfica, unida con Madrid en una hora y media gracias al AVE y también por autovía. Las conexiones con Portugal son también buenas, se cuenta con suelo industrial y con una Zona de Actividades Logísticas". Zamora cumple prácticamente todas estas características, indican los empresarios zamoranos, "pero no se ha dicho nada".

Se han registrado también movimientos a nivel regional, desvelados hace días por la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que indicó que empresas catalanas de tamaño medio -no quiso decir nombres- se habían interesado por la comunidad. Del Olmo enmarcó estos movimientos "en las decisiones que están adoptando entidades financieras, como el Banco Sabadell o Caixabank ante una posible declaración unilateral de independencia".

En Zamora los movimientos en este asunto se limitan a una recogida de firmas en la plataforma online change.org que ha logrado el apoyo de unas dos mil personas. Las firmas, según indicaba la petición, serán trasladadas a Ayuntamiento, Diputación y Delegación de la Junta para establecer contactos encaminados a que alguna sociedad que quiera "cambiar de aires" opte por Zamora.