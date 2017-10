Los veterinarios piden que se reconozca su experiencia laboral en las oposiciones

Un total de 235 congresistas participan desde ayer en la décima edición del Congreso de Veterinarios de Castilla y León promovido por el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León junto a los sindicatos del gremio local y regional. Un evento de carácter bianual inaugurado en el día de ayer a las puertas del Centro de Salud de Santa Elena, enclave aprovechado por los delegados sindicales para reclamar una vez más el "carácter sanitario" de la profesión, así como la valoración de méritos del millar de interinos de la comunidad: 23 veterinarios, 8 farmacéuticos y 2 médicos en Zamora, según datos aportados por los organizadores.

Una demanda exacerbada en las últimas semanas al hilo de las pretensiones de la Junta de Castilla y León de convocar unas oposiciones de carácter libre y no en forma de concurso oposición. "Que los examinen pero que tengan en cuenta que han realizado estas funciones durante mucho tiempo y que no entendemos, conociendo como conocen sus funciones, que hoy por hoy no puedan ser ya funcionarios de la Junta de Castilla y León", argumentaba Tomás Yanes, presidente del Sindicato de Veterinarios de Zamora (Siveza).

En la misma línea, Juan Carlos Alonso, su homólogo regional, apostillaba: "Estamos hablando de personas con más de quince y veinte años prestados para la Administración Autonómica, una vertiente humana a la que no se les puede desdeñar haciéndoles presentar a una oposición libre para competir con recién licenciados de 23 años sin tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales de la salud pública y de la sanidad es la valoración y el reconocimiento de la experiencia, un reconocimiento que se está dando en el Sacyl", añadía.

Por su parte, Agustín Álvarez Nogal, director general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, defendía con aplomo el carácter "sanitario" de los trabajadores, aunque reconocía la "complejidad" del sistema sanitario.

El propio Álvarez Nogal era el encargado de impartir la conferencia inaugural de las jornadas que se prolongarán hasta este domingo con diferentes simposios versados en cuatro bloques diferenciados: Producción y Sanidad Animal, Medio Ambiente y Biodiversidad, Salud Pública y actualidad profesional.