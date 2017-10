Juan Badiola reclama "un poco más de sensibilidad" a la Junta

El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España "se solidarizaba", según sus palabras, con las reclamaciones de los delegados sindicales en nombre de los interinos de Castilla y León y pedía "un poco más de sensibilidad a la Administración castellanoleonesa" durante la inauguración del Congreso regional. Badiola, quien protagonizó la primera mesa redonda de las jornadas, evocó el concepto de "Un mundo, una salud" para aseverar que el concepto de salud es "un conjunto que no se puede separar en trozos y más en un mundo globalizado: viajan las personas a todo el mundo, los alimentos también, las mercancías, los alimentos, todo, es un mundo que tiene un riesgo, sin ninguna duda". De ahí que el mediático científico arremetiera contra la "enfermedad" del sistema sanitario: "Estamos todos expectantes ante una enfermedad que no conocíamos antes: la falta de recursos. Es una cuestión irregularmente planteada y no solo aquí en Castilla y León, se le da un peso muy grande a la asistencia y un peso muy escaso a la atención. El famoso dicho "Más vale prevenir que curar" es una gran realidad. Más vale gastarse los recursos en evitar enfermedades que tener un sistema hospitalario complejísimo y costosísimo para curar enfermedades", razonaba.