Ana Sánchez: "Zamora, con el PP, en el pecado lleva la penitencia"

La procuradora del PSOE y vicepresidenta de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, aseguró ayer que el hecho de que Zamora "sea siempre la última provincia en inversión ya resulta agotador". Con el Gobierno regional del Partido Popular, aseguró Sánchez, "Zamora lleva en el pecado la penitencia" porque "no cumplen los compromisos dados" en lo referente a inversión y gasto público.

Los representantes del Partido Socialista de Zamora aseguran además que la Junta "no es de fiar" en lo que refiere a cuentas anuales "porque no gasta lo que presupuesta". En la última legislatura, siempre según los socialistas, "la Junta dejó de invertir 109 millones en Zamora, más del 44% de lo presupuestado. En 2016 no se ha ejecutado el 23% de la inversión prevista".

"Una cosa es lo que se presupuesta y otra muy distinta es la cruda realidad. La inversión, ya de por sí muy flaca, se adelgaza aún más en ejecución del gasto. Lo hemos visto en los proyectos de los centros de salud. El resultado es una provincia famélica donde los raquíticos proyectos de inversión de la administración regional son todavía más recortados porque una parte de ellos no se ejecuta".