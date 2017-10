Zamora acumula 72 divorcios en un solo trimestre, más de la mitad, sin consenso

Hasta 72 zamoranos han puesto punto y final a su relación en un solo trimestre y más de la mitad de los casos se ha producido sin consenso, es decir, por decisión unidireccional de una de las partes y con conflicto de por medio. Así lo revela el último informe del Consejo General del Poder Judicial, que emitió ayer las estadísticas resultantes de las demandas de disolución matrimonial durante el segundo trimestre de 2017. El número de casos, relativos tanto a separaciones como a divorcios, ha experimentado una disminución con respecto a los tres primeros meses del año, según los datos recogidos por el CGPJ. En términos nacionales, la tendencia es similar a la de Zamora, con un recorte del 10,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Frente a los 72 casos de divorcios, se suman 10 separaciones de las que solo una se hizo sin consenso. Mención aparte merecen las nulidades matrimoniales, que continúan sin representatividad en la provincia de Zamora. En este sentido, en lo que va de año, no ha habido ni un solo caso de nulidad. Todos los zamoranos que han optado por la separación o el divorcio bien no han contemplado la idea de la nulidad o, de haberlo hecho, no se han decidido a anular su matrimonio por motivos objetivos. De haberlo hecho, ninguno ha reunido las condiciones necesarias al contabilizar cero casos tanto en el primer trimestre del año como en el segundo.

En términos nacionales, los datos recogidos por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial evidencian también un descenso interanual en todos los procedimientos de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales. En el segundo trimestre del año se iniciaron 2.804 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales consensuadas en el país, un 7,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, y 9.391 no consensuadas.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, el informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial registra 5.094 demandas consensuadas, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2016, además de 7.441 demandas no consensuadas, un 6,3% menos. En lo que se refiere a Zamora, los datos se reducen a 13 y 18 casos, respectivamente.