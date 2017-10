El PP propone por tercera vez un pacto para la bajada de impuestos

El grupo municipal del Partido Popular ha lanzado por tercera vez un guante al equipo de Gobierno para consensuar un pacto para la bajada de impuestos. Un acuerdo que permitiría, según las cuentas realizadas por la oposición, reducir las cuotas del IBI, el impuesto de vehículos y el de basuras y eliminar la plusvalía para adecuarse a lo establecido tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

La portavoz del grupo, Clara San Damián, cree que ahora es el momento adecuado para ese pacto. "Una vez se ha eliminado toda la deuda del Ayuntamiento de Zamora, estamos en condiciones de pactar una bajada de impuestos. Pero que sea real y no como la anunciada el pasado año", ha señalado. "Proponemos que se reduzca la cuota final en un 10% al bolsillo de los zamoranos, lo que significaría bajar el tipo en un 0,45%", ha añadido.

Los populares, no obstante, creen que nunca se aceptará su oferta. "Sabemos que en esta tercera ocasión tampoco van a querer hablar con nosotros, porque no quieren tener nada que ver con el Partido Popular. Imaginamos que, de cara a los presupuestos, ya se estará hablando con Ciudadanos y la concejala no adscrita, pero a ver si el PSOE les apoya...", ha apuntado San Damián.