El biólogo José Carlos Vega asegura que "el agua del Lago de Sanabria está limpia"

La temperatura del agua del Lago de Sanabria ha sido más alta durante los dos últimos años, si bien no está claro que este fenómeno sea un efecto del cambio climático o se debe a factores estacionales. Por ejemplo este año el verano se ha extendido prácticamente desde junio hasta ahora y la sequía ha propiciado menos aportes del río Tera. Lo explica el biólogo José Carlos Vega, quien no tiene ninguna duda de que la calidad del agua del Lago de Sanabria es buena: "está limpio, no tiene ningún problema". El experto relatará aspectos de la génesis de las montañas sanabresas, el origen glacial del lago y cómo se controla la correcta calidad del agua.

Vega es el conferenciante que abre las I Jornadas de Estudios Locales organizadas por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, sobre El Lago de Sanabria: agua y tierra, que se desarrollarán durante tres días, del 19 al 21 de octubre.

Concretamente hoy, la primera jornada se pone en marcha a las 19.45 horas en la Biblioteca Pública del Estado, con la conferencia que el propio Vega imparte sobre "El Lago de Sanabria: geología, geomorfología glaciar y calidad del agua" y la del doctor ingeniero de montes Patricio Bariego, que hablará sobre las plantas protegidas de Sanabria, ya que es un profundo conocedor de la materia. Sanabria es, explica, junto con las zonas de Villafáfila y Los Arribes, una de las comarcas zamoranas con una flora más interesante. El biólogo explicó cómo el cambio de modelo de vida en el campo, con el abandono de actividades del laboreo tradicional, ha podido ser un factor positivo para desarrollo de determinado tipo de vegetación, pero quizá perjudicial para otro.

Las conferencias tienen un carácter divulgativo y los asistentes podrán plantear sus preguntas a los expertos.

La segunda jornada, prevista para mañana, a las 19.45 horas en el paraninfo del Colegio Universitario está diseñada con otras dos ponencias. La primera será impartida por el arqueólogo Fernando Miguel Hernández, quien hablará sobre "San Martín de Castañeda: un monasterio de montaña y sus recursos naturales", y la segunda correrá a cargo de la licenciada en Geografía e Historia Pilar Delgado García, que disertará sobre "El Balneario de Bouzas: prospección arqueológica subacuática en el Lago de Sanabria".

Para la última jornada, la del 21 de octubre, se ha dejado la jornada práctica en el Lago de Sanabria, con visita a su entorno de la mano de los ponentes de las jornadas. Para ello saldrá un autobús a las 8.30 desde la acera del instituto Maestro Haedo. Las asistencia a las ponencias es libre, mientras que quienes se apunten al viaje, que incluye comida, deberán abonar 15 euros, o siete en el caso de que sean socios del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.