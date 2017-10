Zamora 10 comienza a recibir proyectos de particulares para incorporar a su agenda

La oficina de Zamora 10 ha comenzado a recibir proyectos ajenos a los ya existentes que provienen de particulares deseosos de captar la atención del plan dinamizador de la provincia. El Comité Técnico constituido en la jornada de ayer será el encargado de decidir si estas ideas resultan "lo suficientemente importantes" para promocionarlas. Sin embargo, no pasar ese corte no significa que los proyectos caigan en saco roto, sino que será el propio ente quien transmita los expedientes a la administración que corresponda para que se pueda resolver por otra vía.

La iniciativa empresarial Zamora 10 continúa dando pequeños pasos para conseguir los grandes objetivos marcados en su puesta de largo. Durante la jornada de ayer, el gerente Francisco Prieto Toranzo recibió a los miembros del Comité Técnico, que se encargarán de la tarea del "día a día" para abordar los diferentes asuntos existentes sobre la mesa. Este comité está integrado por técnicos representantes de las administraciones e instituciones que constituyen Zamora 10, como son la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural, CEOE-Cepyme, Azehos y Azeco.

La primera reunión de este Comité Técnico, al margen de su constitución, ha tenido como protagonistas a cuatro proyectos que aspiran a incorporarse a la agenda de Zamora 10. "Se trata de cuatro ideas que nos han llegado por diferentes vías y que debemos de analizar. No queremos dar más datos sobre estas ideas hasta que las diseccionemos debidamente, pero sí tenemos una hoja de ruta marcada y bastante clara", indicó Prieto Toranzo. "Lo que buscamos son proyectos importantes, que aporten, que tengan entidad para que la provincia dé un auténtico vuelco", añadió. "No queremos ser la ventana a proyectos que no sean lo suficientemente importantes, aunque eso no quiere decir que los vayamos a desechar. Es más, los proyectos que no pasen nuestro corte los tramitaremos a la administración que corresponda para su puesta en marcha", apuntó.

Sin agravios por el dinero

El gerente de Zamora 10, además, quiso quitar hierro a la polémica surgida entre las instituciones provincial y regional el pasado lunes durante la firma del convenio que puso "oficialmente en marcha" la iniciativa. En este sentido, Prieto Toranzo señaló que nunca Zamora 10 va a meterse en estos asuntos. "Las acusaciones entre administraciones les competen exclusivamente a ellos, nosotros no somos quien para entrar", destacó. "Por nuestra parte, no existe ningún agravio hasta el momento. Todavía no hemos presentado peticiones de presupuesto y por lo tanto no nos lo han denegado", expresó. "Primero tenemos que hacer nuestros deberes, que son trabajar en los proyectos, valorarlos y ponerles una cantidad. Después llegará el momento de pedir", comentó. "Lo importante era dar una imagen de unidad y así se consiguió con la firma de todos", concluyó Prieto Toranzo.