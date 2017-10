"No se puede dejar en sus cargos a quienes han ideado un golpe de Estado"

El polifacético Albert Boadella vuelve de nuevo a Zamora. En este caso estará solo sobre el escenario en un relato directo y real de un artista expresando sus pensamientos y representando situaciones de su propia vida.

-"El sermón del bufón" iba a ser en un principio una serie de conferencias, pero finalmente ha dado lugar a un monólogo teatral-conferencia sobre la escena que mañana jueves ofrece en el Teatro Principal.

-Tenía la necesidad de transmitir las experiencias profesionales de mi vida y también aspectos de mi ámbito personal y político. Pensaba hacerlo a través de una serie de charlas en los Teatros del Canal. Finalmente llegué a la conclusión de que los comediantes no tendríamos que hacer las memorias escritas, sino que lo mejor es hacerlas representadas con nuestra herramienta de trabajo. Lo que pensaba hacer de una manera más literaria lo hice en forma de espectáculo. Lo sinteticé todo con un sentido del tiempo del espectáculo y con un sentido visual porque constantemente hay proyecciones de reflejan algunas de las cosas que digo y que forman parte de obras importantes de mi vida.

-Sobre la escena se desdobla en dos: Albert y Boadella.

-Para que no fuera un homenaje, el riesgo que tienen muchas memorias, hice el juego doble que tiene que ver con mi propia realidad con dos personajes: uno Albert y otro, Boadella. Albert tiene las vinculaciones más importantes con la infancia, es el lado más asilvestrado de mi vida y juguetón, aunque todavía soy un jugador compulsivo en la manera de pasar la vida; mientras que Boadella es un personaje que se ha ido formado con los años. Entre los dos surge ciertas polémicas y en este doble juego baso la historia.

-Boadella habla del nacionalismo ¿ha tenido que modificar su planteamiento por el Procès?

-Alguna cosa hemos cambiado, pero desde hace muchos años vengo vaticinando lo que iba a pasar. En el año 1981 hice una obra "Operación Ubú", en el que retrataba a Pujol y lo que sería el nacionalismo, una obra que me puso como adversario enfrente del nacionalismo. Lo que ha sucedido es que lo que se sembró ha dado sus frutos. Han sido 35 años de adoctrinamiento, han sido años de educar a dos generaciones en el odio a todo lo español. Los que hemos visto y hemos sentido este proceso, para mal, no nos sorprende por parte del nacionalismo.

-¿Qué opina de la postura adoptada por el Gobierno de España?

-Me sorprende esta especie de indecisión. Cuando una enfermedad avanza sin control, todas las terapias tienen que ser de choque porque, a estas alturas, la enfermedad puede que acabe ganando, que es el gran problema. Hemos llegado a esta situación porque no ha habido una intervención ante lo que estaba sucediendo en la educación, en los medios y en las formas políticas que utilizaban. Ciertamente lo que hay que intentar ahora es no se propague más. Hay una epidemia muy mayoritaria y hay que intentar salvar los muebles (risas).

-¿Y cómo se puede hacer?

-Creo que hay una cosa muy importante en Cataluña que hay que hacer: hay que controlar la educación sin falsificar la historia y los medios del propio gobierno catalán. Si se consiguiera que los medios fueran para informar y fueran auténticamente democráticos y no se lanzara el mensaje de la España vil y la España como enemigo común, posiblemente, por lo menos, pararíamos la continuación de la epidemia.

-¿Le ha sorprendido algo de la deriva desde el 1-O?

-La posición de la burguesía catalana, que por una parte vota a la CUP, los que dicen que los van a dejar sin blanca, lo que es de una comicidad máxima; y por otro lado, la reacción tardía del empresariado que hasta que no ha visto las orejas al lobo, no ha reaccionado y lo ha hecho con cierta vileza porque pensaba que de todo esto sacaría tajada y luego ha visto que la situación era de alto riesgo. Yo pensaba que el empresariado, que siempre vela por sus intereses, reaccionaría antes y la alta burguesía, también.

-Los líderes de ANC, Jordi Sánchez y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, han sido encarcelados por un delito de sedición y son tratados por los soberanistas como presos políticos.

-No me sorprende, porque el Estado español para ellos es el estado rémora del franquismo, palabras que hemos escuchado de gente que luego en Madrid decían que eran hombres de Estado. No hay que olvidar que Pujol, que es quien lo organiza todo, fue español del año, entre otros reconocimientos. El conjunto de los españoles que no han nacido en Cataluña o no han vivido en Cataluña no comprenden que la obsesión del nacionalismo catalán es la de vengarse de España, aunque esto pueda significar la ruina económica de Cataluña. El deseo de venganza es tan grande que aunque puedan imaginarse que no estarán en la UE o que las empresas se vayan, continúan en sus trece. Su deseo es el de someter y destruir lo que ahora se entiende como España. El conjunto del país tiene que entender que son más de 30 años de presentar a España como el enemigo, un hecho que está en la mente de una parte de los habitantes de Cataluña.

-¿Es posible un acercamiento de posturas, un diálogo entre Cataluña y España?

-El diálogo de tú a tú con el Estado español no puede plantearse así, entre unos golpistas y el Estado, que es el que ostenta la legitimidad del conjunto de los españoles, no puede existir. Lo que puede ser es que, una vez que estos dirigentes hayan sido destituidos y se haya descabezado la Generalitat, si hay cientos de miles de personas contaminadas con una idea, puede establecerse un diálogo para intentar lograr una convivencia pacífica y tranquila entre los catalanes y en relación con el conjunto de España. Cuando ahora se habla de diálogo es una falacia, porque el Estado español tiene que ceder cosas, pero... ¡Si se le ha cedido de todo, si hasta tiene una policía que ni controla el Estado! Hablar de diálogo es de una impostura máxima. No hay diálogo posible.

-El descabezamiento sería..

-A través de la destitución inmediata desde el presidente de la Generalitat y de todo su gobierno y consecuencias penales por lo que han hecho.

-Por lo tanto, aplicación del artículo 155 de la Constitución.

-Obviamente, y de la legalidad vigente. No se puede dejar en el poder a una gente que ha ideado un golpe de Estado. Es un golpe de estado porque es una actitud de rebeldía desde el interior del Estado, es apropiarse de una parte del territorio. Dejar en sus cargos y sin consecuencias penales a la gente que lo han movido es gravísimo. Si eso sucede en España ya no estaríamos en una democracia porque dejaría de imperar la ley, dejaríamos de estar en un Estado de Derecho. El Gobierno tiene que aplicar la medidas legales pertinentes. Ha pasado algo intolerable. Una vez que se haga, deben convocarse unas elecciones.

-En ellas pueden volver a conseguir la mayoría los independentistas.

-Quizá su resultado sea el mismo pero también puede ser que una parte de los catalanes reaccionen y vaya a votar, aquellos ciudadanos que no acuden a las autonómicas. Y es posible que el mapa parlamentario tenga un cambio radical. A partir de ese momento las cosas podrían reconducirse.

-¿La situación actual daría para un espectáculo?

-Sin duda. El espectáculo que me gustaría hacer, aunque ahora me interesa más el teatro con música. De hecho tengo el proyecto de una ópera sobre Picasso, se llamaría "El juicio de Núremberg Montserrat", la mitología de Núremberg en Montserrat. Un juicio sobre toda esta gente que han destruido un territorio, el territorio catalán, y han intentando destruir, y a lo mejor lo consiguen, el territorio español. Un juicio donde se les acusaría de alta traición donde solo tendría que tomar la realidad. Simplemente con las cosas que han dicho y han hecho lo tendría, no hace falta añadir nada. Lo que han hecho es un esperpento.