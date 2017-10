La Guardia Civil investiga un supuesto sabotaje de maquinaria en Arcebansa

La Guardia Civil está investigando un supuesto sabotaje de maquinaria de la empresa Arcebansa, según revela un comunicado del sindicato UGT, quien asegura que "existe la percepción entre los trabajadores de que la empresa está intentando utilizar malas artes en contra de sus ex-trabajadores. La pasada semana la Guardia Civil se ha puesto en contacto con algún trabajador para preguntarle por su paradero en un determinado día, ya que se había puesto en su conocimiento un supuesto sabotaje de maquinaria, concretamente atribuyendo los hechos en un día que el supuesto saboteador no estaba en Zamora por motivos laborales suficientemente justificados. Estos hechos, desde luego, no ayudan a que el ambiente crispado se relaje".

Los trabajadores de Arcebansa preparan para el último sábado del mes, 28 de octubre, una manifestación por las calles de Zamora con el fin de hacer visible la difícil problemática laboral que sufren, movilización que supone dar un paso más a las concentraciones que vienen protagonizando tanto a las puertas de la empresa como en las inmediaciones del domicilio del empresario, que se volverán a repetir este próximo lunes día 23 a primera hora de la mañana.

El pasado lunes, a las ocho de la mañana un centenar escaso de manifestantes secundaban la última movilización en las inmediaciones del domicilio del gerente del grupo, el conocido empresario zamorano Antonio Cordero. Una concentración que se llevó a cabo sin incidentes y con una discreta vigilancia policial

Los trabajadores no se muestran demasiado optimistas respecto a una mejora de su situación. "El escenario actual no es susceptible de cambios ante la falta de acción por parte de la empresa, situación que provoca que los ánimos estén cada vez peor. En muchos de los casos el pasado 10 de octubre han cobrado, algo que no experimentaban desde hacía meses, percibiendo la prestación de desempleo", indicaron fuentes de UGT.

Algunos de los trabajadores afectados " ya están prestando servicios para otras empresas del sector. En cuanto a los procesos judiciales, la administración concursal ya ha informado que los trabajadores pueden comunicar la deuda para su trámite". Sin embargo, explica UGT, "es importante recordar que a la mayoría de los trabajadores les va a ser imposible recuperar todo lo adeudado, ya que el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) tiene límites que ellos sobrepasan y en muchos casos perderán dos, o incluso hasta tres nóminas de las que están pendientes de cobro".