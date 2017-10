Ortega y Gasset de manera didáctica

Un acercamiento didáctico a la biografía y al pensamiento de José Ortega y Gasset es lo que pretende transmitir la exposición "José Ortega y Gasset. Vida y obra en imágenes. El horizonte de la verdad" que abre mañana miércoles sus puertas en el Antiguo Palacio de la Diputación de la mano de la colaboración de la Fundación Ortega Marañón y la institución provincial.

Una veintena de documentos y una serie de paneles repasan la figura y obra del principal pensador español del siglo XX, desde su infancia y su entorno familiar hasta su éxito internacional como intelectual. "Hemos querido hacer una exposición donde estén libros y facsímiles muy representativos de la vida de Ortega", señala el comisario de la muestra, Javier Zamora.

Unas pinceladas generales de la vida del pensador conjugadas con imágenes de Ortega desde su juventud hasta su vejez comparten marco con el primer artículo que publica en 1902, entre otros documentos. Una segunda sala está dedicada a su familia y a su estancia en Alemania, dado que entre 1905 y 1911 pasó tres años en este país, lo que "le influyó mucho en su pensamiento filosófico", remarca Zamora, biógrafo del intelectual.

La muestra está jalonada por frases del pensamiento ortegiano como "Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas no me salvo yo". Y esta cita preside la dependencia que centra su atención en la consagración de Ortega como pensador; un afianzamiento ilustrado con la publicación del artículo "Un estorbo nacional" o del libro "Meditaciones del Quijote", del que, en una vitrina, se puede contemplar un facsímil de la primera edición. En esta estancia también tienen cabida un espacio dedicado a la revista España, de la que fue fundador y director durante un año, junto con, entre otros, un manuscrito en el que defiende a Unamuno cuando éste fue destituido como rector de la Universidad de Salamanca.

"El espectador", una revista unipersonal que quiso publicar cada dos meses y del que vieron la luz ocho volúmenes, copa el vestíbulo interior .

La colaboración de Ortega en la fundación del diario El Sol, una edición original de "La rebelión de las masas", que le da a conocer internacionalmente, o el primer número de la Revista de Occidente así como documentos como una carta de T. S. Eliot en la que le invita a publicar en su revista sin olvidar la vertiente del Ortega profesor y su faceta de diputado por León o su etapa en el exilio en Argentina o Lisboa complementan la exposición que contará con un ciclo de conferencias complementarias en el que participarán destacados académicos y expertos en la obra de José Ortega y Gasset.