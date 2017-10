Empresarios e instituciones firman el convenio de Zamora 10 a la espera de financiar proyectos

La firma del convenio -entre administraciones públicas y empresarios- para la constitución del Consejo General de Zamora 10 fue el marco escogido por la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, para hacer un llamamiento a la Junta para que "contribuya con dinero" a que los proyectos de Zamora 10 "salgan adelante, que es lo que todos queremos". Martín Pozo reiteró numerosas veces que lo importante "es la financiación" porque "no hay que quedarse en las palabras ni en la firma" del protocolo de colaboración. La presidenta provincial aseguró que tanto la institución que comanda como el Ayuntamiento "tenemos muchas limitaciones" y apuntó a las administraciones "de orden superior", Junta y Estado, para que "pongan dinero para desarrollar unos proyectos que van en beneficio de todos".

Martín Pozo hizo estas declaraciones minutos después de que José Antonio de Santiago Juárez, el vicepresidente de la Junta, asegurara que el apoyo de la administración regional no se traduce, por el momento, en compromiso presupuestario alguno. La Junta espera, según fuentes de Zamora 10, a que se pongan sobre la mesa los proyectos concretos para empezar a colaborar "también económicamente", pero "no puede hacerlo" antes de que se den todos los pasos previos. De Santiago Juárez recordó que los presupuestos "los aprueban las Cortes, no los aprueba uno por firmar en un papel".

El vicepresidente de la Junta puso en valor el "paso" que se dio ayer "para coordinarnos con la sociedad civil e impulsar proyectos que dinamicen Zamora, que es lo fundamental". De Santiago Juárez apuntó, no obstante, que "muchas" de las medidas incluidas en los diez puntos presentados por el empresariado zamorano "ya existen" pero confió en que se relancen "para crear empleo y fijar población".

El vicepresidente regional recordó además que el Pleno de mañana en Valladolid aprobará normas para facilitar la creación de empresas, con la puesta en marcha de unos servicios de acompañamiento al emprendedor en las delegaciones de la Junta. "Esto no compite con Zamora 10", confirmó.

Por su parte, Francisco Guarido pidió "tranquilidad" ante la firma del convenio de colaboración y confió en que "sirva para que las administraciones nos coordinemos más y trabajemos en beneficio de Zamora". Guarido también subrayó que el Ayuntamiento ya trabaja en los temas que le tocan de más cerca y se mostró satisfecho de que "ahora podamos debatir en un mismo foro, aunando esfuerzos para que todo salga adelante".

El Consejo General que ayer vio la luz se reunirá, en principio, cada dos meses y supone la "puesta en marcha" oficial de Zamora 10. Los empresarios, que de momento cumplen los plazos que inicialmente se fueron dando, se reunirán con las instituciones, aproximadamente, cada dos meses para analizar los avances del proceso. Una vez al mes se reunirá el Comité Técnico, que trabajará más el "día a día" de la iniciativa dinamizadora y que se constituirá oficialmente hoy en la sede de la patronal zamorana. Los detalles de cada uno de los proyectos los llevarán las mesas de trabajo constituidas la semana pasada.

"La firma de los documentos de hoy -por ayer- representa la constitución oficial de la iniciativa y su relanzamiento, así como la puesta en marcha del proyecto. Aunque ya empezamos a trabajar hace meses hoy empezaremos a abordar con las instituciones los temas concretos de Zamora 10", aseguró el gerente de la iniciativa, Francisco Prieto.

Con todo, el protocolo de colaboración, que debe contar con las rúbricas de los representantes del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y Gobierno de España todavía no está completo. Falta esta última administración porque, según explicó ayer el subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo, la persona encargada de firmar es el secretario de Estado de Presidencia, que ayer no estuvo presente. García Bermejo confirmó, sin embargo, la participación del Estado y aseguró que el convenio se firmará tan pronto como sea posible, algo en lo que también confían los empresarios. La subdelegación formará parte del Consejo General incluso antes de la firma efectiva del convenio, lo que evidencia la confianza en que la situación se normalice en breve.