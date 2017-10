El Comité Técnico de Zamora 10 aborda los cuatro primeros proyectos externos

El recién constituido Comité Técnico de Zamora 10 ha abordado los primeros proyectos externos que han llegado a sus oficinas. Cuatro iniciativas que los expertos deberán de analizar para comprobar si tienen "la suficiente importancia" como para formar parte de este entramado empresarial que busca dar un impulso definitivo al desarrollo socioeconómico de la provincia de Zamora. Por el momento, el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo, prefiere no adelantar de qué se trata ninguno de los proyectos hasta evaluarlos correctamente. En caso de no pasar el corte, se trasladará a la administración pertinente.

Prieto Toranzo, por otra parte, ha preferido no entrar en el debate de las tiranteces entre administraciones puestas de manifiesto en la jornada de ayer durante la firma del convenio que supone la puesta en marcha oficial del plan dinamizador. "No debemos tomar parte en estos cruces de acusaciones y tampoco nos sentimos agraviados por el asunto financiero. Lo cierto es que no hemos pedido presupuesto a nadie y por lo tanto nadie nos lo ha denegado hasta el momento", ha indicado.