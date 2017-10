La Asociación Micológica retrasa la muestra anual por la ausencia de lluvias

Es un año insólito. La falta de lluvias tiene consecuencias para los ríos, los embalses, la agricultura y la ganadería. Pero también para un ámbito cada vez más de moda en la provincia: la recogida de setas. La Asociación Micológica Zamorana -la de mayor número de socios en toda Castilla y León- ha decidido postergar la exposición anual que se celebra en La Encarnación ante la falta de frutos, consecuencia directa de que el otoño no ha terminado de aparecer. La muestra se retrasa hasta finales de noviembre y los responsables han llegado a barajar incluso la suspensión, "si no aparecen las setas".

"La situación actual es el reflejo directo de los embalses". La definición corresponde a Pedro Pérez, presidente del colectivo zamorano, que ve con preocupación una campaña pésima. "Los embalses del sur están vacíos, pero es que algunos que están situados en el norte no alcanzan el 30% de su capacidad", precisa. Por poner un ejemplo en la provincia, "en Sanabria siguen en agosto, todavía hay insectos y saltamontes y no ha aparecido ninguna seta", añade Pérez.

Pero, ¿qué se espera de las próximas semanas? "La perspectiva es muy mala, rozaremos los treinta grados hasta final de mes", apuntan desde la Asociación Micológica Zamorana. En efecto, las temperaturas siguen siendo veraniegas y, de hecho, el pasado 5 de octubre fue el más caluroso en la provincia desde que se registran datos (1923), con una máxima de 32,5 grados.

Habitualmente se dice que las setas vienen dadas por la mezcla de las esperadas lluvias y del calor. Sin embargo, "estamos ante un sol implacable", demasiado exigente para las fechas actuales. Y hay un drama más: los incendios. Cuando el fuego arrasa la jara también se lleva por delante los célebres Boletus edulis, que en Aliste y Sayago tienen ciertas peculiaridades que los hacen únicos, el famoso "zamoranito". La desafortunada temporada de fuegos forestales, por lo tanto, tampoco ayuda.

Por lo tanto, la muestra anual está fijada para los días 19, 20 y 21 de noviembre, dos semanas más tarde de lo habitual. Las jornadas del 20 y del 21 están reservadas, por la mañana, para la visita de los colegios de la provincia. Asimismo, las conferencias están fijadas para el 22 y el 23 de noviembre, y la cena micológica cierra los actos el 24 del mes.

La recomendación para los aficionados a la micología es, por lo tanto, "quedarse en casa" mientras llegan las lluvias, que podrían aparecer a finales de octubre. Los chaparrones de septiembre apenas hicieron aflorar algunos ejemplares, nada significativo.

En el sector profesional, la situación es preocupante también. Y es que la campaña de recolecta se prevé, de tan mala, prácticamente nula. "Debemos reconocer que el hombre no está contribuyendo a mejorar la situación, sino al contrario. Hay menos masa forestal que hace medio siglo y estamos asistiendo, más que a un cambio climático, a una modificación del clima", explica Pedro Pérez, que no recuerda una campaña tan pésima desde que la asociación tiene actividad. "Salir al campo este otoño... es eso, salir al campo. No hay posibilidad de recoger setas", concluyen.