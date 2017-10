"El maltrato entre los jóvenes ha repuntado, veo una actitud poco evolucionada entre ellos"

Viene de la página anterior

-¿En qué se ha fallado?

-No lo sé, porque información hay, quizás la familia, quizás fallemos ahí y no hayamos estado suficientemente pendientes de los niños porque los padres no hemos estado muy presentes o porque se les ha dejado que tengan una información paralela sin demasiado control, y se puede ver mucha basura por ahí. Puede ser eso, que se hayan tomado unos referentes que no son los correctos ni los normales. A mi generación, nuestras madres, no nos enseñaron, hemos aprendido.

-¿El consumo de alcohol y drogas entre menores de edad está muy extendido?

-Bastante, no debemos engañarnos, los problemas hay que verlos, no digo que todos. La solución pasa por que nos responsabilicemos de este problema. La Policía, por supuesto, tenemos una responsabilidad en el control de la oferta, de la venta y el consumo de los menores y lo intentamos. Los padres o tutores son primordiales, quienes mejor saben si su hijo ha bebido cuando llega a casa. No hace falta que te llame la policía y te lo diga, lo descubres en solo diez minutos de conversación.

-Esta sociedad sigue siendo muy permisiva con el alcohol.

-Sí, hay que cambiar esa cultura. En Zamora estamos por los 550 establecimientos hosteleros, en una ciudad de 63.000 habitantes. Y no solo en los bares se vende alcohol, en los supermercados, en las tiendas de alimentación, dime una sustancia que tenga mayor oferta, nosotros la controlamos, pero es que se vende en cualquier parte.

-¿Cómo atajar ese exceso de consumo de alcohol entre menores y entre mayores de edad?

-Con mucho trabajo de información y de formación, eso es absolutamente básico. Y sanción para aquellos que se aprovechan con la venta de alcohol a menores, nosotros denunciamos a establecimientos que lo hacen y las sanciones pueden costar hasta el cierre del negocio durante un tiempo.

-¿El botellón es un fenómeno imposible de erradicar?

-No, imposible, no. No soy partidario de él y no se puede facilitar, hay que intentar erradicarlo con concienciación y, si no, con la Ley y la ordenanza, denunciando. No es bueno porque no controlas quién proporciona el alcohol, ni qué tipo de alcohol; la ingesta que hacen puede ser brutal; es molesto para terceros; y no hay nadie que controle la edad de los que toman esas bebidas.

-¿Han aumentado las intoxicaciones etílicas entre los jóvenes?

-No, hay más cuando se produce una concentración de jóvenes en fiestas determinadas, como la nochevieja universitaria.

-¿Ha aumentado el consumo de drogas entre jóvenes?

-Las estadísticas dicen que hay un consumo bastante importante de cannabis, de hachís, marihuana, en general, no solo en menores. La droga de mayor incidencia ahora mismo es la cocaína y derivados.

-¿La delincuencia empieza a estar más en las redes sociales y menos en las calles?

-Parece que sí, en las redes sociales todos los días hay miles de delitos sexuales, de abusos, y estafas todos los días.

-¿Y pederastia?

-Bueno, ese es un delito que se ha favorecido de forma absoluta, el pederasta antes estaba aislado, ahora la conectividad, el poder estar en contacto con todo el mundo, aunque es positivo para muchas cosas, también puede muy negativo. Tienes acceso a mucha información, desde cómo elaborar una bomba hasta otras cuestiones que puede acarrear cosas buenas y malas.