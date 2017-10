Furgonetas como cámara oscura

"Si ven este fin de semana a un grupo de personas merodeando alrededor de dos furgonetas aparcadas en distintos lugares emblemáticos de la ciudad, que la gente no se sorpresa ni se asuste, que se acerque para conocer qué estamos haciendo", comentaba ayer el fotógrafo José Antonio Pascual, director de la Photo Escuela que impulsa la realización en la ciudad de un taller de cámara estenopeica impartido por el prestigioso fotógrafo de origen israelí, Ilan Wolff.

Y es que aficionados a este arte participan en un taller dado por esta figura de la fotografía experimental que por primera vez compartirá con alumnos cómo utiliza su propio vehículo como cámara oscura. "Hasta ahora solo había dado clases a niños empleando cajas pequeñas, nunca había concentrados a alumnos en cajas de gran formato como haré en Zamora", comenta el profesional.

El fotógrafo de origen israelí detalla que "el estar dentro de la cámara te permite influir en la realidad con lo que se consigue una fotografía que no se puede hacer con una cámara moderna". Este hombre realiza este tipo de imágenes desde hace dos décadas porque le permiten "crear una realidad que no existe", explica al tiempo que toma un catálogo donde se puede contemplar un trabajo de la Torre de la Bastilla. "Es un monumento de dos metros de altura que tomé con mi furgoneta y cuando estaba dentro del vehículo puse mi brazo sobre el papel fotográfico durante 15 minutos con lo que generé una realidad que no existía". El artista al situar esta parte de su cuerpo combinó la técnica del fotograma con la estenopeica. "Mezclé dos técnica en la misma obra", sentencia.

El fotógrafo señala que cuando revela grandes formatos no lo hace en cubetas sino con de manera manual utilizando esponjas especiales. "Controlo en todo momento el proceso, no dejo nada al azar, e incluso las uso para crear diferentes texturas o diversos colores", describe.

Los puntos que los alumnos y Wolff inmortalizarán con las furgonetas y una caja de madera corresponderán, previsiblemente, a una docena de puntos emblemáticos de Zamora como la Catedral, la plaza de Viriato, la Plaza Mayor fijando su atención en la torre de San Juan o en la escultura del Merlú, la calle de Balborraz, la plaza de Sagasta sin pasar por alto las Tres Cruces o la visión panorámica de la ciudad desde la playa de los Pelambres, una vista de la que se enamoró el fotógrafo en su anterior visita a la ciudad hace casi un lustro. "Nuestra idea es meter la furgoneta hasta la orilla del río para poder tomar alguna imagen diferente", desgrana José Antonio Pascual quien descubrió a Ilan Wolff a través de Internet y tras conseguir su número de teléfono le propuso desarrollar un taller en Zamora hace cuatro años en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Durante la actividad, que requiere de conocimientos avanzados de fotografía, habrá alumnos que tomarán fotografías con pequeñas cajas para realizar un "making off" de la actividad en estenopeico.

Los trabajos realizados a los largo de estas dos jornadas se expondrán el próximo mes de abril con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, fecha en la que José Antonio Pascual promueve la divulgación de esta manera de hacer fotografía.

Además el fotógrafo Ilan Wolff ofrecerá una conferencia sobre su trabajo y el proceso creativo hoy a partir de las 20.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León, donde también estará instalado el laboratorio de revelado y procesado fotográfico.