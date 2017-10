"Me siento legitimado por los militantes, Sánchez también obtuvo el 52% de votos"

Antidio Fagúndez, flamante secretario provincial del PSOE en Zamora desde el domingo, tiene ya un esbozo de su futura Ejecutiva, que será ratificada en el Congreso del 28 de octubre, pero aún no ha decidido cuántos puestos serán para la candidatura de su contrincante en las primarias, Tomás del Bien. Desde "la legitimidad" del 52,4% de los votos que le dio el triunfo, se muestra dispuesto a integrar a quien quiera trabajar por su proyecto de partido, "no a quien busque un cargo", subraya.

-Reconocía la noche de las primarias que el resultado no era el esperado y admitía que con 21 votos de diferencia con Tomás del Bien era ajustado, ¿esto le sitúa en una posición de menor fuerza para dirigir el PSOE?

-No. Es la primera vez que en Zamora se elige por primarias a un secretario provincial. Antes era por votos delegados y siempre ha habido poquitas diferencias, creo recordar que la última vez que hubo dos candidatos, cuando se presentó Ana Sánchez, esta perdió por cinco votos. Tenemos el partido más democrático de este país, nos confrontamos y esos porcentajes son habituales. Pedro Sánchez también consiguió el 52%.

-En la provincia ha sido donde el resultado ha sido más catastrófico para Antidio Fagúndez, obtuvo poco más del 41,7% de los votos, ¿a qué cree que obedece esto?

-No creo que la provincia se haya inclinado más por uno u otro candidato, yo he ganado en cuatro agrupaciones y he tenido respaldo. Lógicamente Tomás del Bien ha tenido más apoyos en Toro y yo en Zamora, al final el cómputo total se hace entre todas las agrupaciones y este me ha dado como ganador.

-¿No se siente menos querido en la provincia?

-No, en absoluto. Yo soy el secretario general de todos los afiliados, de los que me han votado y de los que no, a partir de ahora ya solo queda mirar al futuro. Tenemos un nuevo secretario provincial y todo el mundo ahora va a trabajar en la línea política de la nueva Ejecutiva, como debe ser y marcan los estatutos de este partido.

-¿Tendrá que recorrer más la provincia para tener más respaldo de los militantes de las agrupaciones?

-Insisto, he ganado en cuatro agrupaciones de las nueve, en unas agrupaciones tengo más apoyo que en otras. ¿El trabajo?, en todas, hay que ir a todas las agrupaciones y trabajar por todas. Uno de los objetivos de esta nueva Ejecutiva es crear más agrupaciones locales, tenemos muchísimos más concejales que afiliados y tenemos que consolidar que toda esa gente se afilie, conseguir que la red del PSOE en la provincia crezca y se diversifique en todos los territorios para estar más cercanos a la ciudadanía y atender mejor sus problemas.

-¿El incremento de militancia será uno de los retos de su Ejecutiva?

-Sí, sin duda, y tener esa red tejida de cara a que estemos más próximos a los ciudadanos, lógicamente hay que captar a simpatizantes, a tanto votante que tenemos, para que conformen esa red del PSOE en la provincia.

-No ha tenido ningún voto en Toro, es llamativo.

-El alcalde de Toro lo está haciendo muy bien y su agrupación está con él, era lógico que allí tuvieran un resultado de ese tipo.

-Los resultados de Benavente y Villalpando tampoco le han sido muy favorables, ¿qué explicación puede haber?

-El alcalde de Benavente ha estado en todo este proceso con Tomás del Bien, por eso ha ganado allí; en Villalpando, ha tenido más apoyos igual que yo los he tenido en Sanabria, Fuentesaúco y Fermoselle o en la propia capital, que es donde se ha decido prácticamente el resultado porque es donde hay más militantes.

-Tomás del Bien se felicitaba ayer por su 48,2%, conseguido a pesar, dijo, de que usted era "el candidato del aparato".

-No es cierto. Ese término se ha utilizado para menospreciar a ciertos militantes, a ciertos compañeros que han apoyado a una u otra candidatura. Si ser el candidato del aparato es estar en sintonía con la Ejecutiva federal y con la autonómica, por supuesto que lo soy, desde el primer momento he dicho que representaba el proyecto de ambas ejecutivas y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. En lo que discrepo es en que yo era el candidato de no sé qué aparato, intentando deslegitimar los votos de los militantes. Tanto a uno como a otro nos han votado afiliados, hay muchos que pueden tener un cargo orgánico o institucional.

-Su contrincante se mostró "muy orgulloso" de lograr "casi la mitad" de los votos sin tener apoyo del aparato ni cargos orgánicos en la campaña.

-El alcalde de Benavente le ha presentado en muchos actos, el secretario provincial de Organización le ha acompañado en las visitas, al igual que la secretaria de la agrupación de Benavente o la secretaria de Juventudes Socialistas, y muchos diputados provinciales. Y me parece bien, todos somos militantes. Aquí vale lo mismo el voto del último militante que ha llegado que el del secretario general, deciden los afiliados, independientemente de que a los candidatos les apoyen más o menos cargos públicos. Así ocurrió en la confrontación federal, Susana Díaz representaba al candidato más oficialista, con el aparato detrás, y perdió, el alcalde de Toro la apoyaba y no pasa nada.

-Su contrincante destacaba que logró su 50% desde "la periferia", que su proyecto "había despertado a la militancia". ¿Ya no hay "susanistas" ni "sanchistas"?

-Las primarias se han terminado. El PSOE tiene que dejar de mirarse permanentemente el ombligo, debemos empezar a mirar a los ciudadanos, estar cerca de ellos y resolver sus problemas. Tenemos un nuevo secretario provincial de todos los afiliados. Me voy a poner a trabajar para estar cerca de la ciudadanía, desde el partido, desde cada institución y desde cualquier agrupación, a trabajar por las personas que tanto nos necesitan, para eso sirve este partido.

-Ese 48,2% que ha obtenido Del Bien y que presentaba como aval importante, ¿es patente de corso para estar en la nueva Ejecutiva provincial en una posición destacada, fuerte?

-Eso ha cambiado desde el último Congreso federal, ya no hay delegados de agrupaciones para elegir secretario, cada afiliado ha decidido ya quién es el secretario provincial y este tiene que conformar la Ejecutiva con más o menos respaldo en un congreso, esperamos que sea el mayor posible. A Tomás del Bien le he ofrecido antes, durante y después que esté en mi Ejecutiva, se lo voy a seguir ofreciendo, espero que acepte y trabajemos juntos por este proyecto que tanto necesita la provincia.

-El secretario de Organización, Ismael Aguado, cuestionó la limpieza del proceso, incluso amenazó con suspender las primarias porque Ferraz sacó del censo a 13 militantes de Aliste.

-Ha sido un proceso totalmente claro, transparente y que legitima al secretario general que ha ganado. Yo confío plenamente en la Ejecutiva provincial que lo ha organizado, y los candidatos no hemos tenido nada que ver ni con el censo ni con qué personas participan ni con la organización.

-¿Esa integración supondrá formar un equipo al 50% de cada candidatura?

-No, así no se trabaja, el partido ha cambiado. En la Ejecutiva solo habrá gente que quiera trabajar por este proyecto, no gente que quiera ocupar un cargo, como sé que Tomás del Bien quiere trabajar por ello, le voy a ofrecer estar. Quiero una ejecutiva pequeña, con gente con muchas ganas de trabajar, de dejar su tiempo en favor de la provincia, que estén no por ocupar una cuota o un espacio, esos errores del pasado no los va a cometer el nuevo PSOE.

-¿No habrá proyecto colectivo, solo el que presentó usted?

-Los militantes han confrontado los dos que se presentaban y han elegido uno, que será el que se lleve adelante, es ya un solo proyecto, igual que ocurrió a nivel federal y autonómico.

-¿Se siente legitimado para hacer y deshacer a pesar de ese resultado ajustado?

-Sin duda. Ahora votan todos los militantes, es un voto directo, y, cuando es así, la mayoría es la que decide cuál es la política, los afiliados han decidido el proyecto que quieren. Antes era diferente, había unas delegaciones que representaban a más o menos afiliados, ahora no. Pedro Sánchez ganó con el 52% de los votos.

-La jornada del domingo fue tensa y dura, ¿refleja que el PSOE sigue dividido?

-No creo que fuera tensa y dura, hubo mucha emoción, muchas lágrimas de alegría, lógicas porque después de un mes de campaña electoral, de recorrer muchas agrupaciones y hablar con afiliados, el resultado final se espere con mucho entusiasmo. Hubo gritos, lágrimas, mucha felicidad con muchos afiliados que han estado trabajando en este proyecto y vieron refrendado su deseo con la victoria.

-Partidarios de Tomás del Bien les han llamado tramposos a través de las redes sociales.

-No voy a entrar a valorar descalificaciones de nadie.

-¿Qué ha aprendido en esta campaña?, ¿qué se lleva?

-He conocido a un partido maravilloso, con militantes de muchos, verdaderos socialistas, me han enseñado un partido trabajador, luchador, capaz de defender nuestros valores. Me llevo momentos con los afiliados, como el pasado en la casa de una militante desde hace 45 años, muy especial, me transmitió muchas emociones. Me llevo la confianza, la gratitud y la lealtad de muchos compañeros, el trabajo y el agradecimiento a mi equipo, que día a día ha estado ahí para luchar por este proyecto.

-¿La primera medida que pondrá en marcha?

-Primero, conseguir que Tomás del Bien trabaje conmigo en este proyecto, que todo el mundo pueda ver que tenemos una gran relación y que trabajamos para sacar el partido adelante, para que todos los afiliados se sientan cómodos en él; lograr un partido útil para la ciudadanía y verdadera referencia de cara a las elecciones municipales frente al PP.

-¿Tendrá un papel relevante?

-Si él quiere, sin duda.

-¿Ha pensado quién será su secretario o secretaria de Organización?

-Lo tengo en la cabeza, estoy dándole vueltas, hay 20 días por delante para ordenar ideas, tengo un esbozo de Ejecutiva, pero tengo que ser educado con Tomas y quiero ponerlo en común.

-¿Está obligado por el resultado?

-No, no, la victoria nos legitima para hacer el equipo que mejor sirva a este proyecto, con personas que trabajen por él y comprometidas con la Ejecutiva provincial.