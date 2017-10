Fagúndez dirigirá el PSOE al lograr el 52,4% de votos y anuncia que "contaré con todos"

El PSOE de Zamora tiene nuevo líder: Antidio Fagúndez. El candidato "sanchista", "agradecido a los militantes que me han dado la victoria", está dispuesto a "contar con todos para trabajar" por el nuevo partido, indicó en su primera comparecencia, se alzó anoche con la Secretaría provincial al obtener el 52,4% de los votos los 500 emitidos por los socialistas (sin tener en cuenta los seis nulos y los diez en blanco).

En total, el teniente de alcalde de Zamora capital obtuvo 21 sufragios más que su oponente, el candidato "susanista" Tomás del Bien, que concentró el 48,2% de los sufragios, "casi el 50%" del total, resaltaba el alcalde de Toro, donde obtuvo los 68 votos depositados en la urna, un resultado que le convertía en "el candidato de la militancia", a la que ha dicho que logró "despertar", y que le permite advertir a Fagúndez que "es necesaria la voluntad de integrar", si bien después matizó que "es pronto" para hablar de ello.

Fagúndez, que afirmó no sentirse defraudado con el resultado, "aunque esperaba más", dijo, "porque todo el que se presenta aspira al máximo porcentaje", no quiso hablar expresamente de integración, habrá que esperar al Congreso provincial del 28 de octubre, "donde se decidirá la composición de la nueva Ejecutiva". Así contestó el nuevo líder socialista cuando se le preguntó si Tomás del Bien tendrá un puesto destacado en ese equipo que dirigirá él. Eso sí, reiteró que, "como he dicho siempre" durante la campaña, contaré con todo el mundo", a quienes estén dispuestos a trabajar.

Se dirigió en primer lugar a los militantes que han confiado en el proyecto de renovación que presentaba, el mismo que Pedro Sánchez defiende y que obtuvo en Zamora un 56.6%, cuatro puntos más de los que él logró ayer, y que su equipo explicaba porque en la capital votaron unos 60 afiliados menos que en las primarias federales. Y se perdió algún voto en los feudos de los "susanistas", Benavente, donde Fagúndez obtuvo 19 sufragios, frente a los 44 de Del Bien; y Toro, donde arrasó quien es su alcalde. La amplia participación en Villalpando, con 33 votos para el candidato "susanista" y 3 para el "sanchista" también contribuyó a variar los resultados obtenidos en las primarias de Pedro Sánchez.

Fagúndez arrasó en la capital, con 136 votos frente a 59; y en Puebla de Sanabria, donde obtuvo 59, mientras que su oponente logró dos. Aliste también se decantó por Del Bien, que logró 17 votos, frente a los cinco de Fagúndez.

Las 4,2 décimas que dan el triunfo a Fagúndez -muy por encima de los cinco votos que dieron el triunfo al último secretario general que se batió con una contrincante, Carlos Hernández versus Ana Sánchez- son suficientes para que Tomás del Bien se sintiera ayer el triunfador de la jornada de primarias, después de "haber luchado desde la periferia", sin los apoyos oficiales o de cargos orgánicos del partido.

Tras "reconocer la victoria de Antidio Fagúndez", no dudo en sacar músculo con "mi posición", con un "resultado que creo que obliga a una lectura y a una inmensa capacidad de gestión por parte de nuestro secretario provincial, a cuya disposición estoy, yo tiendo la mano a todo".

Sin embargo, a la pregunta concreta de los periodistas sobre si Fagúndez debería integrarle en su Ejecutiva, manifestó que "es pronto para hablar de integración" y reiteraba que "el resultado obliga a una lectura y a una integración clara que tiene que gestionar el vencedor". En ese sentido, volvía a decir que "ofrezco mi voluntad y mi trabajo para que este proyecto sea colectivo y reúna todas las sensibilidades".

El alcalde de Toro, exaltante por su conquista del "casi 50%" de los votos que agradeció a la militancia, abogó por "sumar en un proyecto colectivo" para indicar que "es una gran responsabilidad" para todos.