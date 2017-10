El alcalde de Toro, "orgulloso por el resultado obtenido sin el aparato"

Tomás del Bien se mostró ayer "muy, muy orgulloso de obtener estos resultados, casi el 50%" de los votos, "habiendo luchado desde la periferia, desde la parte no oficial" del PSOE, sin el respaldo oficial, subrayó. Con ese marchamo quiso "agradecer" a los militantes "que han confiado en esta candidatura, consciente de que no era la oficial, la del aparato". Su satisfacción era aún mayor porque sin contar con ese apoyo, su lista "ha conseguido despertar la ilusión y recuperar una militancia dormida que ha logrado la victoria en cinco de las nueve centros de votación". Cuando se le adujo que era la primera vez que hablaba de "aparato", replicó que "es sabido y conocido que no he sido el candidato del aparato, lo sabemos todos, he sido el candidato de los militantes", destacó para dejar constancia de que "me han acompañado militantes, no cargos orgánicos ni institucionales del partido" y "estoy muy orgulloso de que este proyecto haya cuajado en Zamora y en la provincia".