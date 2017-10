"Precio, flexibilidad y seguridad son las ventajas de viajar con nosotros"

Con motivo del inicio del curso académico 2017-2018, el jefe de Tráfico de la Línea de Viajeros en Autobús Zamora-Salamanca, David Hernández Rodríguez, comenta las ventajas de optar por el autobús para los desplazamientos que realizan, entre otros, los universitarios. Desde hace casi cien años esta empresa ha sido el nexo entre ambas ciudades que hoy son dos de las capitales de provincia castellanoleonesas mejor comunicadas entre sí por carretera.

-¿Quién viaja con ustedes en la línea de autobuses Zamora-Salamanca?

-Desde 1950 miles de universitarios residentes en Zamora han cursado sus carreras en Salamanca (abogados, médicos, profesores, etc.), además desde los años 90, ingenieros y técnicos residentes en Salamanca han estudiado en las Escuelas Técnicas de Zamora. Asimismo y durante todos estos años, miles de profesionales se han desplazado a diario de una ciudad a otra para realizar su trabajo. En la actualidad ambos colectivos viajan diariamente a precios muy reducidos, con bonos multiviajes desde 3,75 euros por trayecto. Realizamos paradas urbanas cuando nos lo autoriza la Administración y el tiempo empleado es de sólo 50 minutos en el caso de los numerosos servicios directos.

-¿Por qué recomendarían utilizar sus servicios?

-Por tres beneficios básicos: precio, flexibilidad y seguridad.

El precio porque desde 3,75 euros el viajero puede desplazarse de Zamora a Salamanca (o viceversa). La flexibilidad porque el viajero decide cuando quiere ir y volver sin tener que depender de horarios de terceros gracias a la amplísima oferta de servicios que prestamos: 34 salidas al día diferentes, 17 en cada sentido. La seguridad porque nuestros chóferes son conductores profesionales con una amplia experiencia que cumplen rigurosamente las condiciones legales establecidas en cuanto a tiempos de descanso y conducción. Nuestra flota de autobuses tiene una edad media muy baja y además le hacemos mantenimientos preventivos y predictivos. Asimismo, nuestras pólizas de seguros cuentan con las mejores coberturas para los viajeros que transportamos.

-Desde la patronal de autocares se ha denunciado por competencia desleal a plataformas de coche compartido al ofrecer éstas un servicio público sin licencia para ello. ¿Qué opinión tienen al respecto?

-Creo que existe un vacío legal del que se aprovechan estas plataformas ya que hoy por hoy no tienen ninguna obligación ni normativa que cumplir en materia de transporte. Si estas plataformas realizan servicios de transporte público, deben cumplir las mismas normativas que el resto del sector: pagar impuestos, pagar a la seguridad social, cumplir con los derechos de los viajeros, etc? "Todos debemos competir con las mismas reglas", pero si para unos no hay normas entonces la Administración debería suprimirlas para todos.

-En segundo lugar, y no por ello menos importante, está el tema de la seguridad, ¿qué valoración hace?

-Si yo fuera el padre de un estudiante que viaja mediante plataformas de coche compartido me haría las siguientes preguntas: Si ocurre un accidente grave, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué cubre un seguro de coche normal cuando un pasajero ha pagado por ir en dicho coche? ¿Conoce a las personas con quienes comparte coche? ¿Cuántos años de carnet tiene el conductor? ¿Ha descansado suficientemente la noche anterior? ¿El coche transporta algo más? ¿Tiene seguro, qué modalidad?

-Pero hay muchos usuarios que consideran que ahorran dinero?

-No es cierto que la opción de coche compartido sea siempre más barata. Nuestra política de precios permite viajar desde 3,75 euros, teniendo la tranquilidad de estar en manos de profesionales que cumplen con todas las medidas de seguridad que he comentado.

-Zamora-Salamanca no deja de innovar. ¿Qué otros servicios ofrecen?

-Además de la línea regular, ofrecemos un amplio abanico de servicios de transporte: para personas con movilidad reducida (PMR), Eventos singulares (Bodas, Congresos, Ferias), excursiones, Turístico, Escolar, transporte de Funcionarios y Trabajadores. Para ello contamos con los mejores profesionales y una amplia variedad de vehículos que cubren todas las necesidades: autobuses, microbuses y vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.