Maíllo apela a "la mayoría silenciosa" a que grite "el orgullo de ser catalán y español"

El conflicto catalán dio ayer al acto institucional del Día de la Provincia un carácter más nacional que nunca, ya que "Zamora no es una isla y, por tanto, no ha sido ajena a la lucha ante esa deslealtad a la que nuestro país se ha visto sometido por un puñado de personas a las que no se les ha movido la camisa violando el Estado de Derecho y la Constitución", dijo la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, en su discurso central. Minutos antes, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo -que un año más se mantuvo fiel a su asistencia al Día de la Provincia en recuerdo de sus años como cabeza visible de la Diputación- instó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que "reconduzca la situación" a la que ha llevado a Cataluña porque "aún está a tiempo de volver atrás para regresar a la legalidad y dejar de dividir a la sociedad catalana". En este sentido, "sabe que este camino no va a ninguna parte y que si continúa así, a partir del martes, será como lanzarse a una piscina sin agua con consecuencias inevitables".

Los últimos acontecimientos en el panorama nacional "están haciendo un grave daño a los catalanes creando una división profunda en la sociedad y en la economía, ya que cientos de pequeñas y medianas empresas se están yendo en un drama cuyo único culpable es el señor Puigdemont". A su juicio, el líder de la Generalitat "hace mucho tiempo que no representa a la mayoría de los catalanes" y ha exhortado a la "mayoría silenciosa" que habitualmente no sale a la calle para que hoy lo haga, "y lo haga con la señera, con la bandera de España y con la europea para reivindicar sin problemas el orgullo de ser catalán, español y europeo", aseveró con firmeza en Camarzana de Tera antes de comenzar el acto central del Día de la Provincia.

En la misma línea se pronunció la la presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, que fue muy clara a la hora de posicionarse en el conflicto catalán enquistado en los últimos días: "No es hora de equidistancias ni de tibiezas. Es hora de decir alto y claro que somos españoles y que, además, estamos orgullosos de serlo", dijo, sin dejar de dar "las gracias con mayúsculas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los agentes "están allí desplazados para garantizar los derechos de todos nosotros y están siendo objeto de acosos injustificados e injustificables, tanto ellos como sus familias". Con su reconocimiento a los agentes, Martín Pozo puso al público en pie, que se desató en aplausos en apoyo a los cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil. "Estamos con vosotros, hoy y siempre, orgullosos de vuestra lealtad, sacrificio y entrega por España", apostilló entre aplausos, con todas las miradas puestas en los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Zamora. Las palabras de la presidenta levantaron al auditorio al completo, que rompió a aplaudir en un gesto que emocionó al propio comisario jefe de la Policía Nacional, Ubaldo de la Torre.