La plataforma "Fermoselle, atrévete" se va de vacío del pleno

"¿Quién o quiénes son los responsables? ¡Soluciones ya! Queremos futuro". Así rezaba la pancarta que, en vano, intentó desplegar ayer la plataforma "Fermoselle, atrévete" -constituida a raíz de los incendios del pasado verano- durante el pleno de la Diputación Provincial. Una docena de integrantes del colectivo escenificó con su presencia silenciosa su reclamación institucional enmarcada en una moción presentada por IU en apoyo a las reivindicaciones tras los incendios que afectaron a los pueblos de Fermoselle y Pinilla. La moción no salió adelante al no contar con el respaldo del Partido Popular, que se abstuvo. Entre el conjunto de medidas planteadas por el colectivo figura todo un programa de restauración de los daños producidos por los incendios y de desarrollo de la zona que incluyen la declaración de zona catastrófica, los caminos rurales para acceso a los bancales de arbolado, la petición de un nuevo puente sobre el Duero que comunique Zamora con la IC5 portuguesa a través de Fermoselle así como una vía de mayor capacidad que la actual. No obstante, la propia Mayte Martín Pozo dejó un mensaje claro: "Tienen el apoyo moral y más que moral de la Diputación, lo saben", les dijo en relación al trabajo que ya se está llevando a cabo en la zona. Pese a ello, los integrantes de la plataforma abandonaron el salón de plenos visiblemente indignados al no llegar siquiera a debatirse la moción.